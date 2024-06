Surpriză în meciul PSD – PNL la Botoșani

Omul de afaceri Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, care a preluat conducerea interimară a filialei teritoriale Botoşani a Partidului Naţional Liberal (PNL), revendică victoria în alegerile de duminică pentru preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ).

El a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că a obţinut peste 230 de voturi în faţa principalului său contracandidat, social-democratul Lucian Trufin.

„Am câştigat ceea ce nimeni, nici cei mai pesimişti, nici cei mai inventivi oameni nu ar fi crezut, că putem întoarce o soartă în politica judeţului. Emoţia care este a oamenilor a bătut de data aceasta matematica unor nepricepuţi. Acum trei luni de zile, când am intrat în jocul acesta şi când zece sau 11 primari liberali cu o anumită ţinută au plecat, cei doi mari strategi au spus că PNL va muri la Botoşani. PNL nu a murit, pentru că eu şi echipa mea am făcut exact ceea ce trebuie să facem. Am arătat oamenilor că politica nu este doar o chestiune de interese, o chestiune privată a cuiva. Politica este pentru oameni şi oamenii trebuie să vadă în noi un fel de bunătate, un fel de atenţie şi de grijă”, a afirmat Iftime.

Potrivit acestuia, PNL a obţinut la alegerile de duminică cel mai bun scor din istorie la Botoşani.