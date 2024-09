Surpriză mare la US Open. Swiatek, eliminată

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, locul 1 mondial, a fost eliminată în sferturile de finală ale US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Swiatek a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, locul 6 mondial, scor 6-2, 6-4.

Iga Swiatek swinging her racquet angrily on the net post. Down 6-2, 4-3 to Jessica Pegula. #usopen

Rare case of seeing Iga Swiatek frustrated in the first set of a tennis match.

She missed a smash on game point.

