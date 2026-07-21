SURSE Ce le-a scris Grindeanu șefilor de partide în invitația de a se alătura „comitetului de criză”

În documentul consultat de Cotidianul, Grindeanu avertizează că lipsa unui Guvern cu puteri depline afectează capacitatea autorităților de a lua decizii în domenii precum sănătatea, energia sau piața imobiliară.

Redăm mai jos scrisoarea adresată de Sorin Grindeanu către liderii partidelor politice parlamentare:

„România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale țării.

Sunt domenii esențiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave: spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, prețurile la carburanți continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piața imobiliară.

Dacă până la 31 iulie nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%. Ceea ce va adânci criza din sectorul construcțiilor.

Dacă nu vom suplimenta urgent, prin măsuri legislative, schema de personal din Sănătate, deficitul de personal din zonele critice, ultimul exemplu fiind Secția ATI de la Spitalul Marie Curie, va duce la degradarea iremediabilă a serviciilor din spitale.

Grindeanu cere un „mecanism de compensare” a prețurilor la benzină și motorină

Dacă nu vom repune în funcțiune mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili, vom avea o nouă explozie a prețurilor pentru români.

În aceste condiții critice, vă propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică.

Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații.

Rezultatul activității acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, care vor aduce României peste 3 miliarde de euro, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului pe care intenționez să o convoc săptămâna viitoare, astfel încât să adoptăm toate măsurile urgente de care România are nevoie.

Dincolo de disensiunile politice, avem datoria de a asigura funcționarea statului și de a proteja interesele cetățenilor. Acest grup de lucru ar urma să funcționeze exclusiv până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Vă invit să vă alăturați acestui demers, în spiritul responsabilității față de România și față de cetățenii pe care îi reprezentăm”, se arată în scrisoarea transmisă tuturor liderilor partidelor parlamentare, semnată de Sorin Grindeanu și consultată de Cotidianul.

PNL și USR nu vor în „comitetul de criză” propus de Grindeanu. AUR se mai gândește

Cotidianul a stat de vorbă cu reprezentanții mai multor grupuri parlamentare pentru a afla dacă se vor alătura demersului propus de Sorin Grindeanu. Surse din PNL resping invitația și spun că „nu există ideea de comisie de criză în cadrul procedurii parlamentare”.

De asemenea, și voci din USR susțin că partidul nu va participa la comisia propusă de Sorin Grindeanu.

„Nu, nu vrem să facem comisie de guvernare, că asta propune de fapt Grindeanu”, spun surse din USR.

În ceea ce privește AUR, partidul lui George Simion transmite că așteaptă mai întâi să vadă dacă este invitat.