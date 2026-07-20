Sorin Grindeanu vrea o „comisie de criză” în Parlament pentru rezolvarea urgențelor României

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat în cadrul unor declarații de presă susținute în Parlament că își dorește înființarea unei „comisie de criză” în Parlament. Prin această comisie, Grindeanu susține că s-ar putea rezolva mai multe urgențe ale României. Liderul PSD susține că în prezent România nu este guvernată.

„Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituţiile statului sunt paralizate din cauza crizei guvernamentale. Spitalele de copii suferă pentru că posturile în sistemul de sănătate sunt blocate. Preţurile la carburanţi cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură, şi, extrem de grav, platformele critice ale statului român; cum este cea de la Agenţia Naţională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie.

Rezultatul este că piaţa imobiliară din România este complet blocată în acest moment, iar în lipsa unei reglementări urgente, cei care şi-au antamat locuinţe cu TVA de 9%, vor fi nevoiţi să plătească de la 1 august un TVA de 21%.

Având în vedere aceste aspecte, şi multe alte lucruri urgente care ţin de administrarea curentă a ţării, lansez o invitaţie către toate grupurile parlamentare. Propun înfiinţarea unei Comisii de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României.

Amendamentele propuse de Comisia de criză vor alcătui, alături de legile din PNRR, tematica principală pentru o sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil”, a spus Sorin Grindeanu la Parlament, conform news.ro.

Sorin Grindeanu: România nu trebuie să fie terenul de joacă al nimănui

Sorin Grindeanu a sugerat că această comisie ar putea suplini parțial lipsa unui guvern cu puteri depline. De altfel, șeful PSD a explicat faptul că această comisie ar funcționa doar până la învestirea unui guvern.

„Această comisie de criză ar putea să funcţioneze, în mod normal, dacă şi ceilalţi sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcţional cu puteri depline”, a mai spus el.

Preşedintele PSD a declarat că „în mod evident, prioritatea numărul unu a României în acest moment este situaţia economică, nu jocurile de culise, nu funcţiile şi nicidecum orgoliile politice”.

„România nu trebuie să fie terenul de joacă al nimănui. Românii s-au săturat să vadă cum partidele îşi măsoară orgoliile la televizor în timp ce legile din PNRR trenează şi afectează şi mai mult stabilitatea economică a ţării. De aceea, transmit un avertisment serios tuturor partidelor. Să lase politica deoparte şi să arate că singura preocupare este legată de economie şi PNRR”, a mai afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a transmis că în comisie sunt invitați să facă parte și parlamentari din AUR și restul formațiunilor suveraniste.

„Pentru toate forțele politice din Parlament lansez această propunere”, a spus Grindeanu.

Totuși, Sorin Grindeanu, șeful PSD, a exclus repetat să guverneze împreună cu AUR.