SURSE Partidele s-ar fi înțeles pe sub masă să crească salariile parlamentarilor în legea salarizării. Ce anvelopă a lăsat Manole

Potrivit unor surse politice, partidele parlamentare, fără discriminare, ar fi bătut palma la una dintre negocierile pentru legea salarizării să crească coeficienții parlamentarilor față de draftul de lege lăsat de Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii. Acestea ar fi spus că, sub nicio formă, nu acceptă ca aleșii să aibă coeficient mai mic sau egal cu secretarii de stat. Așa s-a ajuns nu să scadă coeficientul secretarilor de stat, ci să-l crească pe cel al senatorilor și deputaților. În final, partidele au făcut totuși o concesie, au stabilit ca acești coeficienți să crească gradual, în cinci ani.
Iată, factual, evoluția coeficienților și a valorii de referință față de draftul lui Florin Manole. Precizăm că, după demisia acestuia, Dragoș Pîslaru a preluat interimatul la Muncă și a lucrat două variante ale legii.
- Varianta Florin Manole – coeficient parlamentari 5,44, valoare referință 4.325 de lei (cât salariul minim de la 1 iulie) – 23.355 de lei, secretarii de stat aveau 5,76 x 4.325 = 24.912 lei
- Varianta Pîslaru, luna mai – coeficient 6, valoare de referință 4.100 – 24.600 de lei, secretarii de stat 5,60 x 4.100 = 22.960 de lei
- Varianta Pîslaru, iulie (creșteri etapizate pe 5 ani) – coeficient 4,85, în 2026/2027 – 6, în 2031, valoare de referință 4.100 = 19.885 (varianta minimală) și 24.600 (varianta maximală de peste 5 ani), secretarii de stat 4,37 – 5,10, varianta maximală 20.910 lei
Acum, parlamentarii au 18.720 indemnizația brută. Oricum ar fi, ei ies pe plus chiar din primul an de creștere.
Potrivit acelorași surse, Ilie Bolojan ar fi aflat ulterior de acordul partidelor parlamentare și s-ar fi enervat. El le-ar fi transmis că vor trebui să-și asume public această decizie. Negocierile au fost purtate, la Parlament. La ele au participat Dragoș Pîslaru – actualul ministru, Florin Manole – fostul ministru, Radu Burnete – din partea Administrației Prezidențiale – și alți reprezentanți de la partidele parlamentare considerate pro-europene.
Negocieri anevoioase, necesarul era de 15,5 miliarde lei în varianta lui Manole
Un alt aspect aflat pe surse de Cotidianul este legat de surplusul de bani necesar în varianta lăsată de fostul ministru Florin Manole. Întrebată de Cotidianul, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat că acesta ajungea la 15,5 miliarde, mult peste ce negociase România cu Comisia Europeană.
Pe 1 iulie, la Parlament, sub coordonarea lui Radu Burnete, a existat o discuție pe forma legii salarizării, care era deja în responsabilitatea lui Dragoș Pîslaru, și s-a ajuns la un surplus al anvelopei de 8 miliarde de lei. A fost scăzută valoarea de referință de la 4.325 la 4.100 de lei.
Numai că au început nemulțumirile din partea sindicatelor. Au fost atât de mari, încât nu s-a putut rămâne la varianta minimală. Așa că, în urma unei noi discuții, în aceeași formulă, sub bagheta Cotroceniului, s-a ajuns la surplusul de 12,1 miliarde. A fost păstrată valoarea de referință, dar s-a umblat la creșterea coeficienților. Anvelopa salariilor bugetarilor este acum de 166 de miliarde de lei. După majorări, ar urma să ajungă la 178 de miliarde.
Dintre cele 12 miliarde în plus, 3 miliarde sunt plăți compensatorii. De precizat totuși că, în cazul demnitarilor, indemnizațiile nu cresc brusc, ci etapizat, în cinci ani. Ei ajung să aibă creșteri mari pentru că sunt în vârful piramidei. Iar legea salarizării trebuie să fie „echitabilă”, acesta este unul dintre cele mai importante principii discutate cu Comisia Europeană. Deci o creștere pentru o categorie profesională duce la un bulgăre de creșteri la toate celelalte.
De asemenea, în privința temerilor că plățile compensatorii pot fi oricând stopate, Ioana Dogioiu a declarat pentru Cotidianul că este o temere nejustificată. Convenția este ca România să nu modifice legea timp de cinci ani. Altfel, pierde banii europeni. Niciun guvern nu va putea, deci, să umble la bazele legii și la principii.
20 comentarii
Si daca e adevarat, se dovedeste inca odata ca tot omul care pune stampila pe unul sau pe altul la alegeri este un pacalici de buna voie.
Anularea buletinului de vot si mai mult decat atat este nevoie ptr ca acesti ciocoi sa inteleaga ca nu sunt doriti de popor si ca a venit timpul sa paraseasca RO cu tot neamul lor de tradatori
@ Din parteneriatul strategic cu SUA vouă vi s-a oferit ”organizarea tribală” ?
Cum se poate taia din 8 miliarde sa se ajunga la o anvelopa de 12 miliarde ? Inca o dovada ca 84% dintre romani cred intr-un Inexistent !
ma declar total surprins… nu credeam ca o sa faca asa ceva
Sa nu creada cineva ca celelalte probleme nu se fac tot in felul asta .Ei doar fac circ ca sa ne convinga pe noi cum se lupta fiecare partid politic ca sa ne faca noua si tarii viata cat mai normala ,in realitate toate le fac impreuna ,sau cum se mai spune, pe sub masa .Din pacate am fost si am ramas un popor care avem marea placere sa fim calcati in picioare si sa isi bata joc de noi toti,atat partidele politice din tara cat si toti strainii la care noi ca niste fraieri ce suntem, ne uitam la ei ca la un Dumnezeu.
BOLOJAN STINGE LUMINA LA VICTORIA SI APRINDE LUMANARILE DE NUNTA !
„…Ilie Bolojan ar fi aflat ulterior de acordul partidelor parlamentare și s-ar fi enervat”…
Da, că în zeci dă ani în poolitichiie, șî într-1 an întreg la guWernare ca prim-menestrel „reformist”, iel săracu’ n’-a aflat încă cum merg lucrurili ‘colea… Că-i căzut dîn Lună…
Ilie Bolojan ar fi vrut să-i impoziteze șî pă bogătani, la TV, nu „dăcît” pă sărăcani, da’ CHIAR ATUNCI ierea deja DEMI$$… Măi, să fie…
Ilie Bolojan ar fi vrut să mai dea niște legi drepte, la TV, da’ CHIAR ATUNCI ierea deja DEMI$$… Măi, să fie…
Ilie Bolojan ar fi vrut sa plece în „opoziție” dimpreună cu zubalternii dîn Partid, da’ CHIAR ATUNCI a aflat că ierea deja DEMI$$, șî a mai rămas on pkik… Măi, să fie…
Hai, bre, ne lăsaț’ cu bolojeanul ăsta, „reformist” dupe Kalendele grețești?
Vaaai, ce s-a mai suparat Fat-Frumos-Bolojean! Vad ca nu exista zi fara „eroul” liberalo-marxist. Degeaba incercati sa faceti bici din… ca tot pute.
Vorba lui Ombladon: Când e vorba de Stat,il impart cu prietenii mei,si de-al drk’ / Uite,frate,ia partea asta, că ii iau eu capu’.
pt ca daca cresti salariul minim, iar prin lege se calculeaza dupa salariul minim, iar el de la 1 iulie este 4350 atunci cum ia Paslaru ca baza 4100 ca sa pacaleasca fraierii care cred ca un coeficient de 6 este mai mic decat unulu de 5,4…iar unii chiar il vor crede…cand peste un an daca se va indexa dinnou salariul acelasi 6 va fi din 5000 de lei si deci 30.000 lei fara alte ”adausuri”…asa cum acelasi Paslaru ca sa puna mana pe o casa de la RAPPS desi avea un apartament si o casa in Bucuresti le-a ”donat” ca doar parintii sunt folositi de perdea pt smecherelile copiiilor…nu? a si pana la 70-80 de ani unde au locuit in strada?
De cate ori se mărește salariul minim( la cererea PSD) șmecherii din vârf câștigă de 10 ori creșterea. Ce treabă are legătura dintre salariul minim și șmecherii din vârf? Ăștia nu au auzit de scara logaritmică? Adicătelea sa se aplatizeze creșterile la șmecheri!
– al patrulea parlament ilegitim
– 300
Varianta Paslaru, iulie, este mult mai buna; pana in 2030 se vor strange bani necesari…altora. Aaa, si sa nu uit, sa nu cumva se se indexeze pensiile anul viitor, caci vom fi sanctionati de UE, deoarece depasim deficitu’. Facturile si preturile vor trebui, totusi, indexate cu rata inflatiei, atlfel riscam sa plece investitorii… 😉
pune mana pe creion, inmulteste salariul mediu brut cu numarul de salariati, apoi imnulteste cu 25% sa afli cat se aduna la fondul de pensii, cauta numarul pensionarilor si inmulteste cu pensia medie, dar atuncie ca pensiile care depasesc 3000 de lei platesc statului impozit, deci ar putea intra tot in fondul de pensii, dar ce sa vezi el e folosit de Bolojan ca sa-l ajute pe Ciucu la primarie cu 400 de milioane plus 80 de milioane pt salarii…deci daca diferenta dintre fond si pensii in plata este de aprox. un miliard nu pensionarii cresc deficitul ci Bolojan care-i foloseste in alte scopuri…si spune ca se ”imprumuta” pt a plati pensii si salarii sau ii ajuta pe PNL-isti sa dea bine in ”poza”…economica…
Dovada, dovada?
Aceasta este dovada ca partidele si parlamentarii Romaniei sunt in realitate o MAFIE. Cand a fost vorba de intereselel lor, au facut cartel.
Paslaru a marit coeficientii, dar a exemplificat la un salariu minim fictiv, daca el a crescut in 2026…iar legea se semneaza dupa ”prezent” nu dupa trecut…
Important e sa nu se indexeze pensiile nici in 2027, ptr al 3-lea an consecutiv. Sa ramana banii pensionarilor ptr ucrani, arme, moldoveni, oligarhii partidelor si binenteles ptr nomenclatura de stat.
Reforma lui Bolojan nu exista. Ci doar taieri si inflatie. Toti guvenantii si parlamentarii vor avea partea leului, ceilalti doar vorbe.
SA CREASCA PENSIILE PERSOANELOR CU HANDICAP ! CA E PENSIA MICA DE 1600 DE LEI !
Nu mai sunt bani, si-au marit singuri lefurile cu cat au vrut si nu mai au bani pt amarati! Decat prin cresteri de taxe pe care tot amaratii le-ar plati!