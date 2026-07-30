SURSE Partidele s-ar fi înțeles pe sub masă să crească salariile parlamentarilor în legea salarizării. Ce anvelopă a lăsat Manole

Potrivit unor surse politice, partidele parlamentare, fără discriminare, ar fi bătut palma la una dintre negocierile pentru legea salarizării să crească coeficienții parlamentarilor față de draftul de lege lăsat de Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii. Acestea ar fi spus că, sub nicio formă, nu acceptă ca aleșii să aibă coeficient mai mic sau egal cu secretarii de stat. Așa s-a ajuns nu să scadă coeficientul secretarilor de stat, ci să-l crească pe cel al senatorilor și deputaților. În final, partidele au făcut totuși o concesie, au stabilit ca acești coeficienți să crească gradual, în cinci ani.

Iată, factual, evoluția coeficienților și a valorii de referință față de draftul lui Florin Manole. Precizăm că, după demisia acestuia, Dragoș Pîslaru a preluat interimatul la Muncă și a lucrat două variante ale legii.

Varianta Florin Manole – coeficient parlamentari 5,44 , valoare referință 4.325 de lei (cât salariul minim de la 1 iulie) – 23.355 de lei, secretarii de stat aveau 5,76 x 4.325 = 24.912 lei

– coeficient parlamentari , valoare referință 4.325 de lei (cât salariul minim de la 1 iulie) – de lei, secretarii de stat aveau 5,76 x 4.325 = lei Varianta Pîslaru, luna mai – coeficient 6 , valoare de referință 4.100 – 24.600 de lei, secretarii de stat 5,60 x 4.100 = 22.960 de lei

– coeficient , valoare de referință 4.100 – de lei, secretarii de stat 5,60 x 4.100 = de lei Varianta Pîslaru, iulie (creșteri etapizate pe 5 ani) – coeficient 4,85, în 2026/2027 – 6, în 2031, valoare de referință 4.100 = 19.885 (varianta minimală) și 24.600 (varianta maximală de peste 5 ani), secretarii de stat 4,37 – 5,10, varianta maximală 20.910 lei

Acum, parlamentarii au 18.720 indemnizația brută. Oricum ar fi, ei ies pe plus chiar din primul an de creștere.

Potrivit acelorași surse, Ilie Bolojan ar fi aflat ulterior de acordul partidelor parlamentare și s-ar fi enervat. El le-ar fi transmis că vor trebui să-și asume public această decizie. Negocierile au fost purtate, la Parlament. La ele au participat Dragoș Pîslaru – actualul ministru, Florin Manole – fostul ministru, Radu Burnete – din partea Administrației Prezidențiale – și alți reprezentanți de la partidele parlamentare considerate pro-europene.

Negocieri anevoioase, necesarul era de 15,5 miliarde lei în varianta lui Manole

Un alt aspect aflat pe surse de Cotidianul este legat de surplusul de bani necesar în varianta lăsată de fostul ministru Florin Manole. Întrebată de Cotidianul, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat că acesta ajungea la 15,5 miliarde, mult peste ce negociase România cu Comisia Europeană.

Pe 1 iulie, la Parlament, sub coordonarea lui Radu Burnete, a existat o discuție pe forma legii salarizării, care era deja în responsabilitatea lui Dragoș Pîslaru, și s-a ajuns la un surplus al anvelopei de 8 miliarde de lei. A fost scăzută valoarea de referință de la 4.325 la 4.100 de lei.

Numai că au început nemulțumirile din partea sindicatelor. Au fost atât de mari, încât nu s-a putut rămâne la varianta minimală. Așa că, în urma unei noi discuții, în aceeași formulă, sub bagheta Cotroceniului, s-a ajuns la surplusul de 12,1 miliarde. A fost păstrată valoarea de referință, dar s-a umblat la creșterea coeficienților. Anvelopa salariilor bugetarilor este acum de 166 de miliarde de lei. După majorări, ar urma să ajungă la 178 de miliarde.

Dintre cele 12 miliarde în plus, 3 miliarde sunt plăți compensatorii. De precizat totuși că, în cazul demnitarilor, indemnizațiile nu cresc brusc, ci etapizat, în cinci ani. Ei ajung să aibă creșteri mari pentru că sunt în vârful piramidei. Iar legea salarizării trebuie să fie „echitabilă”, acesta este unul dintre cele mai importante principii discutate cu Comisia Europeană. Deci o creștere pentru o categorie profesională duce la un bulgăre de creșteri la toate celelalte.

De asemenea, în privința temerilor că plățile compensatorii pot fi oricând stopate, Ioana Dogioiu a declarat pentru Cotidianul că este o temere nejustificată. Convenția este ca România să nu modifice legea timp de cinci ani. Altfel, pierde banii europeni. Niciun guvern nu va putea, deci, să umble la bazele legii și la principii.