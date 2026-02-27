SURSE Reducerile la impozitele locale, introduse într-o ordonanță care vizează biometanul

UPDATE 12.10: Cum vor arăta reducerile de impozit, potrivit unor documente intrate în posesia Cotidianul.

În cazul clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav şi, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în întreținere, supraveghere persoane cu handicap grav, impozitul se reduce cu 50%.

În cazul clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap accentuat și, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoane cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%.

În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, reducerea nu se acordă pentru cota-parte deținută de aceşti terţi.

Reducerea de la plata impozitului pe clădiri, se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi, respectiv, în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.

Cum se aplică reducerea pentru clădirile mai vechi de 50 de ani

15% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

25% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică şi stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanței energetice şi a calității arhitectural-ambientale şi funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Cum se aplică reducerile pentru autoturisme. Reduceri doar pentru mașinile cu motorizare mai mică de 2.000cmc

În cazul mijloacelor de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav şi, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoane cu handicap grav, impozitul se reduce cu 50%, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

În cazul mijloacelor de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc aflate în proprietatea persoanelor cu handicap accentuat şi, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreținere persoane cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (2′) şi (2″), se aplică pe baza documentelor justificative valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi, respectiv, în funcție de luna în care acestea au fost depuse la organul fiscal local în cazul celor care nu au beneficiat de scutire în anul fiscal anterior, începând cu luna următoare.”

Categoriile vizate care au plătit deja impozitele vor putea avea sumele restante compensate pentru obligații fiscale viitoare sau restituite

Pentru anul 2026, autorităţile deliberative ale administrației publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care s-au stabilit cotele adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în sensul reducerii acestora.

Impozitele şi taxele locale plătite în cuantum mai mare de contribuabilii care intră sub incidența art. I şi art. II se regularizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sumele respective urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți, conform reglementărilor legale în vigoare.

***

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR, minorități au decis în ședința coaliției de luni să scadă impozitele la locuințele vechi și pentru persoanele cu dizabilități. Cel care a cerut inițial reducerea taxelor și impozitelor locale a fost liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Măsura urma să fie adoptată printr-un proiect de Ordonanță separat, însă, din cauza lipsei avizelor, în ședința de guvern care se desfășoară în aceste momente s-a decis introducerea unui articol suplimentar într-o Ordonanță care vizează modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei, în vederea promovării producerii de biometan.

Ce s-a stabilit în ședința coaliției de luni

În ședința coaliției de luni s-a stabilit să se aplice reduceri la impozite atât pentru cei care locuiesc în clădiri mai vechi de 50 de ani, cât și pentru persoanele cu dizabilități,

Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani – aceasta va fi de 25%.

Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 și 100 de ani – aceasta va fi de 15%.

Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%.

Persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%.

Datele au fost transmise, într-un comunicat de presă al Partidului Național Liberal.