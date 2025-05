Arestări brutale în Turcia (video/foto)

Peste 400 de persoane care participau la sărbătorile de 1 Mai au fost arestate joi la Istanbul, unde o parte a orașului a fost blocată pentru a preveni orice adunare în emblematica Piață Taksim, a declarat o asociație a avocaților, relatează AFP.

‘Numărul de arestări care au ajuns în unitatea noastră de criză depășește 400’, a declarat pe platforma X filiala din Istanbul a Asociației Avocaților Progresiști (CHD).

Jurnaliști AFP au asistat la zeci de arestări în cartierele Besiktas si Mecidiyeksiy din partea europeană a orașului, unde poliția a blocat drumurile care duc spre Piața Taksim.

Istanbulul a fost scena unor proteste majore la sfârșitul lunii martie, de o amploare fără precedent din 2013, în urma arestării primarului opoziției Ekrem Imamoglu, principalul rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan.

