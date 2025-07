Fostul lider PNL, Theodor Stolojan susține că „guvernul nu are încotro” și că „trebuie să ia măsuri” de austeritate, dar se declară nemulțumit de o contribuția de 10% pentru sănătate asupra pensiilor care depășesc pragul de 3.000 de lei.

„Ca pensionar sunt nemulțumit că, iată, la suma de peste 3.000 de lei îmi ia contribuție de sănătate. Ca economist, vă spun, e singura țară din UE unde pensionarii nu participă cu contribuții la fondul de asigurări de sănătate. Sigur există o țară, Danemarca unde oamenii nu plătesc contribuții la asigurările de sănătate, totul finanțează statul, dar TVA este 25%. Deci, iată, suntem în această situație în care fiecare este nemulțumit”, a declarat Theodor Stolojan la B1 Tv.

Este normal să stârnească nemulțumiri populare

„Guvernul nu are încotro, trebuie să ia măsuri. Sigur că reacția oamenilor este îndreptățită, reacția firmelor este îndreptățită. De ce? Pentru că dacă discuți cum trebuie făcută această reducere de 30 – 35 de miliarde sau câte or fi, pe care guvernul este obligat s-o facă, sigur sunt multe soluții”, conchide Stolojan.

Veniturile fostului politician sunt destul de consistente, conform unei declarații din 2024. El recunoștea că încasează în jur de 4.500 de euro din pensie, la care se adaugă și sume obținute de la Banca Mondială și Parlamentul European.