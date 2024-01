Te așteptai ca Șarapova să țină cu rusul la Australian Open, dar, surpriză!

Au curs reacțiile de felicitare pentru noul campion de la Australian Open, Jannik Siner, unele mesaje fiind de-a dreptul amuzante.

Fosta jucătoare rusă de tenis Maria Șarapova a postat imagini mai vechi cu italianul fredonând un cântec de Crăciun.

„Știam că într-o zi vei regreta asta. Felicitări, campionule! Răbdare, echilibru și clasă”, a fost mesajul Șarapovei pe Twitter.

Cei doi se cunosc grație antrenorului Riccardo Piatti, care i-a antrenat pe amândoi.

Jannik Sinner a câștigat duminică Australian Open după ce a fost condus cu 2-0 la seturi. Italianul l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, 3 mondial, la capătul unui duel spectaculos.

I knew that one day you’ll regret this 🤣🤣 Congrats Champ!! patience, poise & class 🏆👏 pic.twitter.com/GwnQ2B4Esm

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 28, 2024