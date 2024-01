Fără Eurovision. Mihai Trăistariu, revoltat. „Banii pentru campania electorală!”

Consiliul de Administrație (CA) a decis ca TVR să nu participe la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC), invocând constrângeri financiare. Hotărârea a fost luată în ședința de joi, 25 ianuarie, cu 5 voturi „pentru”, 4 „abţineri” şi 4 „împotrivă”. Decizia a fost criticată aspru de cântărețul Mihai Trăistariu

„Moldova a găsit bani să țină Eurovision-ul dar România … nu !

Hm…

Să nu-mi spuneți că aici e vorba despre bani !

Nu cred acest lucru !

Aici sunt alte interese ! Cel mai probabil au primit directive clare să păstreze banii pentru campania electorală.

Prea multe alegeri într-un an… că să risipească banii pe muzică !!!„, a reacționat imediat după decizie artistul pe pagina sa de Facebook.

„Sunt indignat pe cei patru care au votat împotrivă (contra participării). Pe ăștia contra vreau să-i văd ca să înțeleg de ce! Normal ar fi să ne spună cine sunt pentru că televiziunea e susținută din bani publici.

Eu atât vreau să știu: de ce nu mă lasă pe mine să particip la Eurovision? Am înțeles că bagă bani în fotbal, Olimpiadă, deci bani găsesc, cei 180.000. Anul trecut au risipit 400 000 de euro ca să se ducă toți cu neamurile acolo”, a explicat Mihai Trăistariu, pentru Click.

Click!.

„Trebuiau să anunțe de la 1 octombrie, când se deschid preselecțiile în toate țările, că România nu va participa. Nu ne ții până la final de ianuarie Pe mine m-au încurcat pentru că aveam o piesă de la niște producători din Finlanda, care mi-au zis că mai bine mă înscriu în România că sunt șanse să câștigăm. Am așteptat degeaba, acum nu mai am ce să fac cu melodia! Ce să fac, o mai țin un an?!”, s-a mai revoltat artistul.