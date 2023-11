Teatrul Apropo: Noiembrie bogată în premiere

O lună noiembrie bogată în premiere, la Teatrul Apropo. Veți avea parte de spectacole despre viața cu bune și cu rele, viața privită cu ironie și zâmbet amuzat, cu seriozitate sau cu dorința de schimbare. Spectacole tonice, pline de umor, spectacole vii, spectacole care ridică semne de întrebare, pentru seri de noiembrie memorabile.

De urmărit, în PROGRAMUL Teatrului Apropo:

Miercuri, 15

Ora 19:30 – Loverboy. în vreme de război

Cu: Marina Fluerașu

Dramaturgie colectivă după texte de Marina Fluerașu

Regia: Casandra Topologeanu, Locația: Teatrul Apropo

„LOVERBOY. în vreme de război” este un colaj performativ creat în urma documentării unor cazuri reale de abuz și invită cu umor și gingășie la o sinceră analiză a unui viitor în care ura, puterea, și războiul sunt acceptate ca simple normalități.

„LOVERBOY. în vreme de război” este un spectacol despre lipsa iubirii, inspirat din mărturiile victimelor traficului de ființe umane, racolate prin metoda Loverboy. Spectacolul vorbește despre lipsa ocrotirii propriului ecosistem, lipsa educației și a protecției sociale, în contextul declanșării războiului din Ucraina.

EA crede că un EL este prințul din poveste. EL crede că EA este doar o marfă avantajoasă. Fetele, de multe ori minore, ajung să se prostitueze din iubire pentru un Loverboy care le promite o viață perfectă. Iluzia nu ține cont de educație. Deși procentul victimelor din medii defavorizate este unul alarmant, oare câte studente provenind din familii obișnuite refuză să vorbească din cauza rușinii?

Joi, 16

Ora 19:30 – Lecția de engleză de Natasa Tanska (spectacol găzduit)

Cu: Luiza Ghindă și Claudia Moroșanu

Regia: Magda Condurache

Spectacol independent găzduit de Teatrul Apropo

Spectacolul „Lecția de engleză” este o dramă cu accente comice care te invită să meditezi la viață prin ochii unui copil.

Într-o simplă oră de engleză se pot dezvălui multe dedesubturi din viața de familie… Ce e mai bine: să minți? sau să spui adevărul? O poveste de familie spusă în grabă, prin desene și râsete de copil!

Vineri, 17

Ora 19:30 – Dansul Morții de August Strindberg

Cu: Maria Costeschi, Răzvan Răduță, Mihai Niță, Tudor Morar

Regia: Radu Crăciun

Locația: Teatrul Apropo

Dintre toate infernurile, infernul iubirii este cel mai crunt. De asta și suferința din iubire se simte ca cel mai dezlănțuit iad. Condamnații se obișnuiesc cu un nivel de suferință pe care îl pot controla și îl numesc „fericire”. Apoi devin dependenți de suferință și încep să și-o provoace în mod artificial, în doze tot mai mari, într-un ritm din ce în ce mai alert și cu susținută determinare. Așa că avem o propunere: timp de 90 de minute puteți vedea o mică parte din Infern(ø): oamenii cântă, dansează, se iubesc și cel mai important, suferă. La nesfârșit.

Un spectacol muzical despre iadul conjugal. Intrați pe proprie răspundere! O să vă placă! Ați fost avertizați!

Sâmbătă, 18

Ora 19:00 – Whatsapp, girl? de Marco Tesei

Cu: Beatrice Rubică

Regia: Radu Popescu

Recomandare vârstă: 14+

Locația: Teatrul Apropo

Eroină de film sau personaj clasic?

Un entertainer care spune lucrurilor pe nume sau o iubită tandră? Câte identități poate avea o fată în pragul majoratului și ce se ascunde în spatele acestora? Piesa de teatru scrisă de Marco Tesei, prezentată în premieră absolută, propune o poveste actuală, într-o exprimare familiară, dar care abordează un subiect profund și problematic, dintr-un punct de vedere uman, plin de umor și sensibilitate.

Duminică, 19

Ora 19:00 – INSPIR. EXPIR de Ruxandra Simion.

Spectacolul tratează o temă sensibilă, dureroasă, dar despre care este absolut necesar să vorbim: violența existenței într-o societate egoistă, din cauza căreia noile generații sunt supuse unui stres continuu, amplificat de nesiguranță crescândă pe din ce în ce mai multe planuri: financiar, afectiv, al schimbărilor climatice.

Violența presiunii și a incertitudinii la care sunt supuse generația milenialilor și generația Z este factorul principal care duce la probleme de sănătate mintală. De aceea, dorim să vorbim despre o generație abuzată în modul cel mai subtil, prin impunerea de norme aproape imposibil de atins și prin inducerea ideii că nu ești niciodată suficient de bun, nu ai realizat încă destul, prin comparații constante cu ceilalți care au reușit mai bine și au mai mult succes.

Miercuri, 22

Ora 17:00 – Întâmplări Stranii în Pipera (spectacol imersiv)

Locația: traseu de la Universitate

Unde vei fi în 2029? Dar în 2050? Unde vei fi peste zece minute? Dar mâine? Pe cine vei iubi peste zece ani? Cum va fi lumea în care te vei trezi dimineața? Știi cu adevărat cum este lumea ta acum?

Te invităm ca, timp de o oră sau poate ceva mai mult, să fii erou în propria poveste pe care o vor construi simțurile tale și o vei descoperi împreună cu noi, la capătul câtorva «întâmplări stranii».

Nu va fi un spectacol obișnuit. Ai grijă să te îmbraci cu haine comode, să ai la tine telefonul mobil încărcat și o pereche de căști audio.

ÎNTÂMPLĂRI STRANII ÎN PIPERA este un performance imersiv, în care limita dintre realitatea întâmplătoare și actul artistic regizat se șterge pe neașteptate.

Joi, 23

Ora 19:30 – Bani, timp și alți demoni

Recomandare vârstă: 14+ Locația: Teatrul Apropo

Cum putem avea și BANI și TIMP la un loc?

Ramona și Mircea sunt absolvenți de Litere. Andra este fotomodel. Nick are bani. Mircea visează să devină scriitor. Ramona vrea siguranță financiară. Andra este iubita lui Nick. Ramona și Mircea sunt căsătoriți de opt ani. Toți sunt la all-inclusive în Bulgaria, pe marginea unei piscine. Nick are o idee. Fixă. Ramona are și ea o idee. Ce-o să iasă din asta?

„Bani, timp și alți demoni” este o comedie a timpului nostru. Spectacolul pune in discuție următoarea situație: cum putem să avem și BANI și TIMP la un loc? Răspunsul nu este atât de simplu, dar îl puteți afla de la Ramona.

*Premiul pentru Cel mai bun actor – Andrei Bibire, la Festivalul Comic 7 B

*Nominalizare pentru Cel mai bun actor – George Rotaru, la Festivalul UNDERCLOUD, 2019

*Marele Premiu de Dramaturgie „Valentin Nicolau” (Yorick), 2015

Vineri, 24

Ora 19:30 – Cercurile încrederii Recomandare vârstă: 14+ Locația: Teatrul Apropo

Cât de des ai fost nedreptățit(ă) deși spuneai adevărul? Ce impact poate avea acest lucru din copilărie, la maturitate?

Spectacolul povestește, într-un stil alert și comic, despre construcția unui spectacol pe celebra piesă a lui Shakespeare: „Romeo și Julieta”. Regizorul este un actor tânăr și talentat, adus de conducerea unui liceu din România zilelor noastre să coordoneze trupa de teatru.

Înainte și după ore asistăm la dezvoltarea unor relații personale foarte nepotrivite între profesorul nonconformist și adolescenții confruntați cu cele mai diverse probleme și întrebări specifice vârstei.

Clopoțelul sună de „intrare” la ora 19:00. Încerci să ajungi? Avem încredere în tine.

Sâmbătă, 25

Ora 19:00 – Toți privesc înainte de Mihai Ignat Locația: Teatrul Apropo

Ce te faci când simți că nu eşti ca ceilalți? Că ai alte preocupări? Că gândeşti, simți altfel? Că eşti altfel?

Ai curajul să te arăți, să fii cine eşti cu adevărat, riscând astfel să fii marginalizat, exclus din turma/gaşca ta? Sau te negi pe tine, te ascunzi și încerci să te integrezi, chiar dacă începi să te simți străin în ecuație?

„Toți privesc înainte” de Mihai Ignat vorbeşte despre cum este să fii altfel și cum reziști presiunii sociale: te integrezi sau nu?

Joi, 30

Ora 19:30 – CTRL+Z de Dan Boldea Locația: Teatrul Apropo

CTRL+Z nu este un răspuns. Nu este o concluzie și nici o lecție de viață. Este o mare întrebare cu privire la omul zilelor noastre. Ne naștem din dorința părinților noștri, creștem sub îndrumarea lor atentă, suntem pe rând copii, elevi, studenți, angajați, prietenii cuiva și dușmanii altcuiva. Însă ce se întâmplă când cele mai strânse legături se rup? Într-o zi timpul se oprește și suntem obligați să ne privim în oglindă și să vedem ambele părți ale problemei: cine sunt și cine mi-am dorit de fapt să fiu. Cât din mine se datorează experiențelor prin care am trecut și cât a fost o decizie personală?

BILETELE se găsesc pe iaBilet.ro, Eventbook.ro, mySTAGE.ro, Bilet.ro

Reducere 50% pentru elevi și studenți: doi elevi sau studenți pot intra la spectacol achiziționând un singur bilet. După achiziționarea biletului online, este necesară trimiterea unui mesaj de informare la e-mail: comunicare@teatrulapropo.ro, pentru ca teatrul să rețină în sală și cel de-al doilea loc.