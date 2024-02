Tensiuni între Belgia și Israel. Au distrus complet Enabel

Ministrul belgian de Externe, Hadja Lahbib, a anunţat în noaptea de joi spre vineri că a convocat-o pe ambasadoarea Israelului în Belgia, după ce atacurile armatei israeliene au „distrus” birourile agenţiei belgiene de dezvoltare din Fâşia Gaza, relatează AFP. „Birourile Enabel, agenţia belgiană de dezvoltare, din Gaza au fost bombardate şi distruse. Vizarea clădirilor civile este inacceptabilă (…), o convocăm pe ambasadoarea israeliană să dea explicaţii în mod clar”, a declarat ministrul belgian de Externe pe X, spunând că acţionează împreună cu ministrul Dezvoltării, Caroline Gennez.

Directorul Enabel, Jean Van Wetter, a precizat pe X că birourile agenţiei din Gaza au fost „complet distruse ieri, într-un bombardament”.

„Suntem cu toţii şocaţi în Enabel. Ca agenţie guvernamentală care lucrează pentru binele comun în cadrul dreptului internaţional umanitar, nu putem accepta acest lucru”, a scris el, postând două fotografii, una cu clădirea în care se află birourile agenţiei înainte de atac, iar alta cu un morman de moloz.

Birourile agenţiei sunt situate într-o clădire de pe strada Victor Hugo, în cartierul central al-Rimal din oraşul Gaza. Ambasada Israelului în Belgia nu a reacţionat imediat la aceste declaraţii.

În octombrie, armata israeliană şi-a concentrat loviturile şi operaţiunile la sol în nordul Fâşiei Gaza, inclusiv în oraşul Gaza, înainte de a înainta spre sud, cu lupte acum mai intense în Khan Yunis.

Potrivit raportului Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) publicat miercuri, 37.379 de clădiri – echivalentul a 18% din totalul structurilor din Fâşia Gaza – au fost avariate sau distruse de operaţiunea militară de la sfârşitul lunii noiembrie. De atunci, datele satelitare indică faptul că distrugerea s-a dublat, potrivit lui Rami Alazzeh, coautor al raportului. „Noile date indică faptul că 50% din structurile din Gaza sunt (deteriorate sau) distruse”, a declarat el pentru AFP.

