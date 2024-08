Terapeutul lui Sinner, după afacerea de dopaj. ”Mă doare să mă gândesc„

Kinetoterapeutul italian Giacomo Naldi, aflat în centrul răsunătoarei afaceri de dopaj de care a fost exonerat Jannik Sinner, numărul unu mondial al tenisului masculin, a confirmat pe reţelele de socializare că nu mai face parte din stafful jucătorului, relatează AFP.

„Mă doare să mă gândesc că nu mai fac parte (din staff), este greu să nu fiu în tribune alături voi şi să nu-l încurajez pe Jannik, însă va trebui să mă obişnuiesc repede cu asta”, a scris sâmbătă Naldi pe contul său de Instagram, cu două zile înainte de startul US Open.

„Sunt mândru că am făcut parte din această echipă extraordinară, că am dat întotdeauna totul şi că am fost profesionist 100%”, a continuat Naldi, care a denunţat „o justiţie sancţionată de presă, prea adesea superficială şi rareori bazată pe fapte reale”.

Naldi a lucrat timp de optsprezece luni cu Sinner, care a câştigat cinci titluri în 2024, inclusiv primul său turneu de Mare Şlem, Openul Australiei, în ianuarie.

Jannik Sinner a fost depistat pozitiv la două controale antidoping în martie 2024, la opt zile distanţă: pe 10 martie în timpul turneului de la Indian Wells şi pe 18 martie în afara competiţiei, cu puţin înaintea turneului de la Miami. În urina sa au fost găsite urme de clostebol, un anabolizant.

Un tribunal independent a acceptat explicaţia lui Sinner conform căreia contaminarea cu o substanţă interzisă, clostebol, un agent anabolizant, a avut loc atunci când un membru al echipei sale, Naldi, a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară la începutul acestui an, a indicat marţi Autoritatea Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA).

ITIA a acceptat explicaţiile lui Sinner şi l-a exonerat oficial marţi, ceea ce a stârnit reacţii de revoltă din partea unor jucători, printre care australianul Nick Kyrgios.

Sinner a renunţat şi la preparatorul său fizic, Umberto Ferrara, cel care îi furnizase lui Naldi sprayul incriminat.