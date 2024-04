Tomac. Diaconescu are obligaţia să-şi ceară scuze

Eurodeputatul Eugen Tomac îi cere lui Cristian Diaconescu să îşi ceară scuze de la aleşii locali ai PMP, după ce Curtea de Apel Bucureşti a respins recursurile formulate de acesta, fiind validat astfel congresul organizat în martie 2023, în cadrul căruia el a fost ales preşedinte.

„Curtea de Apel Bucureşti a validat congresul Partidului Mişcarea Populară, congres contestat de oameni care şi-au pierdut complet busola şi au arătat prin acţiunile pe care le-au întreprins împotriva noastră că nu au înţeles nimic din democraţie. Cristian Diaconescu, care a avut tupeul să deschidă peste 90 de procese împotriva PMP, are obligaţia de a ieşi public şi de a-şi cere scuze faţă de miile de aleşi locali ai PMP pe care i-au hărţuit în ultimii doi ani de zile, fiind asistat de Toni Greblă, de la AEP, care astăzi trebuie să îşi dea demisia. Nu ne vom opri până ce acest stalinist de la AEP, care coordonează întreg procesul electoral, şi care ne-a hărţuit, nu va pleca acasă. Toate au o limită. Vrem să fim siguri că procesul electoral nu va fi viciat”, a declarat Eugen Tomac, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută înaintea lansării la Iaşi a candidaţilor Alianţei Dreapta Unită.

Acesta a afirmat că, în ciuda faptului că s-a încercat desfiinţarea „unui partid politic de dreapta care este ferm angajat în bătăliile electorale”, PMP a reuşit într-un timp scurt să se organizeze şi să pregătească pentru alegerile locale şi europarlamentare.

„Am fost partidul cel mai hărţuit de PSD şi PNL. Întâi ne-au tăiat subvenţia, apoi ne-au fost racolaţi, sub presiune şi ameninţare, aleşii locali. S-a încercat eliminarea noastră din Biroul Electoral Central. Ultima acţiune în forţă a fost eliminarea Alianţei Dreapta Unită de pe buletinele de vot. Am crezut tot timpul în dreptate pentru că, evident, nu am greşit cu nimic. A fost nevoie de două decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru ca Dreapta Unită să revină în competiţia electorală. Ceea ce arată destul de clar că PSD şi PNL au alergie la democraţie şi nu ştiu să respecte regulile. Au utilizat tot felul de scribi din politică care ne-au încurcat. Au încercat să desfiinţeze un partid politic de dreapta care astăzi este ferm angajat alături de USR şi Forţa Dreptei în bătăliile electorale pe care avem de dus în acest an”, a spus Eugen Tomac.

Partidul Mişcarea Populară a anunţat că miercuri Curtea de Apel Bucureşti a respins recursurile formulate de Cristian Diaconescu şi, prin urmare, „a fost validat congresul organizat în martie 2023, unde Eugen Tomac a fost votat, statutar şi cu majoritate de voturi, preşedinte al PMP”.