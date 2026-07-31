Traian Băsescu îi cere lui Ilie Bolojan să refacă alianța cu PSD: „Țara e mai importantă decât orgoliul. Au guvernat împreună 20 de ani”

Într-o intervenție avută vineri seara la B1 TV, Traian Băsescu a susținut că responsabilitatea deblocării situației politice îi revine lui Ilie Bolojan, despre care spune că trebuie să pună interesul țării înaintea orgoliilor politice.

Băsescu: „Țara e mai importantă decât orgoliul și interesele lui Ilie Bolojan”

Fostul șef al statului afirmă că liderul PNL ar trebui să accepte reluarea colaborării cu PSD, chiar dacă anterior a anunțat că nu își dorește o nouă coaliție cu social-democrații.

„Bolojan va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta susține că actuala criză politică impune găsirea rapidă a unei formule de guvernare și consideră că România are nevoie „acum, în acest moment” de un executiv cu puteri depline.

Fostul președinte spune că PSD și PNL trebuie să repare împreună ceea ce au construit în ultimii 20 de ani

Traian Băsescu a amintit că cele două mari partide au guvernat împreună România timp de două decenii și susține că au responsabilitatea de a gestiona și actuala situație.

„Au stat 20 de ani împreună. Țara a fost adusă în situația în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL (…). Trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârșit ei să strice și să vină alții să repare”, a afirmat fostul președinte.

În opinia sa, o nouă colaborare între cele două partide ar trebui să funcționeze măcar pentru câteva luni, până la depășirea actualului blocaj politic.

„Blocajul este la Bolojan”, spune Traian Băsescu

Fostul președinte consideră că principala piedică în formarea unei noi majorități este poziția liderului PNL.

„Bolojan a blocat lucrurile că nu vrea cu PSD-ul, după 20 de ani în care au stat umăr la umăr”, a declarat acesta.

Fostul lider de la Cotroceni a mai adăugat că nu doar Ilie Bolojan, ci și Partidul Național Liberal a guvernat în repetate rânduri alături de PSD, motiv pentru care actualul refuz este dificil de justificat în contextul crizei politice.

Băsescu: „Președintele Nicușor Dan nu îl poate obliga pe Bolojan să accepte o nouă coaliție”

Fostul șef al statului a susținut că actuala situație politică reprezintă o motivație suficientă pentru refacerea alianței dintre PSD și PNL.

„Până acum au făcut-o de bună voie (…), acum să o facă de nevoie, ca să rezolve o criză politică majoră”, a spus Traian Băsescu.

În același timp, acesta apreciază că președintele Nicușor Dan nu dispune de instrumentele necesare pentru a-l determina pe liderul PNL să își schimbe poziția.