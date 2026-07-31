Traian Băsescu îi cere lui Ilie Bolojan să refacă alianța cu PSD: „Țara e mai importantă decât orgoliul. Au guvernat împreună 20 de ani”

Într-o intervenție avută vineri seara la B1 TV, Traian Băsescu a susținut că responsabilitatea deblocării situației politice îi revine lui Ilie Bolojan, despre care spune că trebuie să pună interesul țării înaintea orgoliilor politice.
Băsescu: „Țara e mai importantă decât orgoliul și interesele lui Ilie Bolojan”
Fostul șef al statului afirmă că liderul PNL ar trebui să accepte reluarea colaborării cu PSD, chiar dacă anterior a anunțat că nu își dorește o nouă coaliție cu social-democrații.
„Bolojan va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp”, a declarat Traian Băsescu.
Acesta susține că actuala criză politică impune găsirea rapidă a unei formule de guvernare și consideră că România are nevoie „acum, în acest moment” de un executiv cu puteri depline.
Fostul președinte spune că PSD și PNL trebuie să repare împreună ceea ce au construit în ultimii 20 de ani
Traian Băsescu a amintit că cele două mari partide au guvernat împreună România timp de două decenii și susține că au responsabilitatea de a gestiona și actuala situație.
„Au stat 20 de ani împreună. Țara a fost adusă în situația în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL (…). Trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârșit ei să strice și să vină alții să repare”, a afirmat fostul președinte.
În opinia sa, o nouă colaborare între cele două partide ar trebui să funcționeze măcar pentru câteva luni, până la depășirea actualului blocaj politic.
„Blocajul este la Bolojan”, spune Traian Băsescu
Fostul președinte consideră că principala piedică în formarea unei noi majorități este poziția liderului PNL.
„Bolojan a blocat lucrurile că nu vrea cu PSD-ul, după 20 de ani în care au stat umăr la umăr”, a declarat acesta.
Fostul lider de la Cotroceni a mai adăugat că nu doar Ilie Bolojan, ci și Partidul Național Liberal a guvernat în repetate rânduri alături de PSD, motiv pentru care actualul refuz este dificil de justificat în contextul crizei politice.
Băsescu: „Președintele Nicușor Dan nu îl poate obliga pe Bolojan să accepte o nouă coaliție”
Fostul șef al statului a susținut că actuala situație politică reprezintă o motivație suficientă pentru refacerea alianței dintre PSD și PNL.
„Până acum au făcut-o de bună voie (…), acum să o facă de nevoie, ca să rezolve o criză politică majoră”, a spus Traian Băsescu.
În același timp, acesta apreciază că președintele Nicușor Dan nu dispune de instrumentele necesare pentru a-l determina pe liderul PNL să își schimbe poziția.
„Președintele Nicușor Dan nu are niciun mijloc să îl forțeze” pe Ilie Bolojan să accepte o nouă alianță cu PSD, a mai declarat fostul președinte.
21 comentarii
La varsta (mintea) lui ar trebui s-o lase mai usor cu bautura… Face zoom si ii apare tripleta Blaga, Videanu, Berceanu si Nuti si crede ca lor li se adreseaza…
Si acum resimte Basescu influenta flautlentei marine asupra turnatorilor,capitani de nava ! Se baga inseama, stiind ca Nicusor este bine tinut in lesa
Și-n vremea ‘domniei lui’ țara ‘a contat’: ‘Tăiem 25% din salariile bugetarilor, 15% din pensii si somaj!’.
‘Dumnezeul bețivilor există’, și-a pierdut privilegiile, și-a recăstigat privilegiile, europarlamentar este și încă captează interesul mass-media, ce să mai … ‘tata Omidu’!
Și peste trei luni am fi în aceeași situație.
care este problema, am scazut deficitul de la 9%, la 6%.
Daca erea guvernul pe bune, probabil ca scadea la 2%.
te pupi TU in bot cu FSN!
Nu am uitat ce ai facut cu PNT!
Mai Petrovule!
Cenzura functioneaza. care mai este rolul presei daca ea ingradeste informarea corecta a populatiei si promoveaza politicile antinationale ale vuvuzelelor, porumbei, cotofene si gaite le lui felix motanul?
Hotii moldoveni aplica legea dupa bunul lor plac…
Mda cum acționezi ? Ca din păcate cei care pun mâna o fac de frică ca nu știu nimic și fac să se facă ceva iar cei care gândesc nu știu cum e să pui mâna și consideră ca ei gandendesc numai trebuie să pună si mâna și când unul gândește și si pune mâna deranjează și pe cei care pun mâna si pe cei care gândesc …. bă ce face ăsta le face pe toatebse simt amenințați și vor să scape de tine ….de cineve ăsta adus de unde vine ?
pensionarul activ al secu, continua sa sustina refacerea coalitiei groazei, coruptiei, antinationala, de fraudare a fondurilor bugetare si europene, pentru ca SRI in loc sa se ocupe de coruptie, de tot ce ne afecteaza ca cetateni si ca stat, retrogradare financiara, colaps energetiv, cine sunt vinovatii si masuri, ei sun complici alaturi de porumbeii, cotofenele si gaitele lui felix motanul. Secu din coruptie traiesc, din instrainarea bogatiilor naturale, din colapsul energetic, din licitatii aranjate, aparatul ochiului si timpanului este urias si trebuie uns.
Cei care au fost pe statele de plata ale ochiului si timpanului, pot iesi la pensie, dar din sistem nu ies decat cu picioarele inainte. Ei continua activitatea si dupa pensionare, cu avantaje, recompense. Ochiul si timpanul in loc sa se ocupe de coruptia bugetara, ei o intretin pentru ca pentru ei este o sursa de venit. daca acuma am ajuns la cel mai de jos nivel suportabil la orice evaluare financiare si tremuram sa nu fim retrogradati se datoreaza si modului antinational in care si-au facut treaba ochiul si timpanul. Ca importam energie, si tremuram sa nu dea sistemul colaps, ca avem cel mai scump combustibil la pompa, ca avem gaze, dar ne incalzim cu lemne si WC in funcul curtii se datoreaza si modului antinational in care au actionat sistemul reprezentat de Basel.
E corect! Pacat ca nu avem mai multi politicieni cu mintea lui Basescu! Astia noi sunt toti in schimbari hormonale.
Am o întrebare doar pentru troli. Când va convine declarațiile lui Băsescu , voi îl numiți simplu, Băsescu.
Când declarațiile lui nu se pliază pe „discursul” vostru, Băsescu devine automat Petrov?
Petrov e un nume de cod DAT de secu. Putea fi oricare , Petru, Petrică , Petronel, Patrick, Smith, ……
Pentru mine, Băsescu a fost cel mai tare președinte. Dacă știți altul, numiti-l.
Da, e cel mai tare. Asa se spunea si despre cel cu ‘odioasa lui sotie’. Nimic nou. Doar timpurile. Totusi, cum se face ca el, care a ‘luptat’ impotriva pesedeului, ii recomanda lui Bolo sa refaca alinta cu acestia? Nu cred ca e vorba doar de ‘stabilitate’. E mult mai…’tare’, asa cum ai spus.
ce sa repare cei care au prabusit țara?
Acestia,parte din e i merg direct in puscarii! Asa e corect!
Lupul a mancat oile si il.pui paznic la stana?
Tov. Petrov, lasă-ne!
Spaga si coruptia e țara lui Basescu.
După ce susține că alianța PSD-PNL a distrus țara (adevărat!) îi cere imediat lui Bolojan să refacă alianța.
Tr. Basescu nu pricepe ca nu mai este loc sa mai existe aceasta coalitie de hoti si corupti. Nu este democratie reala. O cacealma mafiota.
Ca de obicei aceasta trista figura nu a inteles nimic….are nivelul de gandire al unui sectorist