Liderii locali PSD sunt împărțiți în privința opoziției pe termen lung, potrivit informațiilor obținute de Cotidianul din mai multe organizații județene ale partidului.

Declarațiile culese conturează un partid împărțit între pragmatismul administrației locale, care își dorește acces la resurse și funcții, și teama că o revenire rapidă la guvernare ar putea eroda și mai mult PSD-ul în sondaje.

Un lider local social-democrat consideră că beneficiile rămânerii la putere ar fi fost prea mici în raport cu costurile politice.

„Pentru două-trei posturi de prefect, subprefect și doi-trei directori, nu cred că merită”, afirmă un lider social-democrat care a acceptat să vorbească cu Cotidianul sub protecția anonimatului.

„Oricum cu Bolojan nu primeai bani. Care era diferența?”, adaugă acesta.

„A existat o așteptare că noi ne întoarcem la guvernare”

O altă voce din partid susține însă că, cel puțin în județul pe care îl reprezintă, nu există frustrări majore. Argumentul său este că decizia ieșirii de la guvernare a fost asumată de 5.000 de social-democrați prin referendumul intern organizat pe 20 aprilie.

„Oamenii au participat la decizia de atunci. Acum că a existat o așteptare că noi ne întoarcem la guvernare, a existat”, afirmă unul dintre liderii locali PSD.

El adaugă că Sorin Grindeanu a discutat toate scenariile posibile în cadrul celor opt întâlniri regionale organizate înaintea referendumului intern, inclusiv varianta rămânerii în opoziție.

„Sorin Grindeanu a pus pe masă toate variantele posibile. Și între variante era și rămânerea în opoziție”, explică liderul PSD.

Există însă și o tabără care susține că nemulțumirea în teritoriu este reală. Un lider PSD cu vechime în partid afirmă că aleșii locali se întreabă de ce social-democrații „stau pe bară”.

„Aleșii locali au câștigat totuși alegerile. Nu e normal să conducă cei de pe locul trei și patru”, explică acesta.