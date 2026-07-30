Liderii locali PSD sunt împărțiți în privința opoziției pe termen lung, potrivit informațiilor obținute de Cotidianul din mai multe organizații județene ale partidului.
Declarațiile culese conturează un partid împărțit între pragmatismul administrației locale, care își dorește acces la resurse și funcții, și teama că o revenire rapidă la guvernare ar putea eroda și mai mult PSD-ul în sondaje.
Un lider local social-democrat consideră că beneficiile rămânerii la putere ar fi fost prea mici în raport cu costurile politice.
„Pentru două-trei posturi de prefect, subprefect și doi-trei directori, nu cred că merită”, afirmă un lider social-democrat care a acceptat să vorbească cu Cotidianul sub protecția anonimatului.
„Oricum cu Bolojan nu primeai bani. Care era diferența?”, adaugă acesta.
„A existat o așteptare că noi ne întoarcem la guvernare”
O altă voce din partid susține însă că, cel puțin în județul pe care îl reprezintă, nu există frustrări majore. Argumentul său este că decizia ieșirii de la guvernare a fost asumată de 5.000 de social-democrați prin referendumul intern organizat pe 20 aprilie.
„Oamenii au participat la decizia de atunci. Acum că a existat o așteptare că noi ne întoarcem la guvernare, a existat”, afirmă unul dintre liderii locali PSD.
El adaugă că Sorin Grindeanu a discutat toate scenariile posibile în cadrul celor opt întâlniri regionale organizate înaintea referendumului intern, inclusiv varianta rămânerii în opoziție.
„Sorin Grindeanu a pus pe masă toate variantele posibile. Și între variante era și rămânerea în opoziție”, explică liderul PSD.
Există însă și o tabără care susține că nemulțumirea în teritoriu este reală. Un lider PSD cu vechime în partid afirmă că aleșii locali se întreabă de ce social-democrații „stau pe bară”.
„Aleșii locali au câștigat totuși alegerile. Nu e normal să conducă cei de pe locul trei și patru”, explică acesta.
8 comentarii
RAPPS? Paslaru? Aoleu, scuzati, acu am vazut ca nu asta e subiectul. Miliarde de scuze! Pup dulce icoana USR!
Măi fraților, eu nu înțeleg ceva la pesedacii ăștia. În ultimii zece ani vreo opt au avut Ministerul Muncii. Nu făcuse Olguța o super lege. Acum văd că alții sunt de vină. Când e de dat și mărit ei sunt primii, când se încearcă o normalizare cât de cât se tăvălesc pe jos de grija bugetarilor.
Dacă am compara averile medicilor din sistemul sanitar public din România cu ale medicilor din Franța sau Spania s-ar putea să avem surprize mari.
Placuta volvo a creat o mafie si o coruptie care a cuprins intregul aparat bugetar. Coruptia endemica apartine intregului aparat bugetar, de la judecator, la procuror, de la politist rutier la cel de crima organizata, de la portar pana la primar, de la ingrijitor la medic, vamesi, ANAF, peste tot sunt retele bine ghiftuite de coruptie. cei din economia reala, o intretin pentru ca li s-a dat de inteles ca altfel nu se poate. pana si un post de bugetar nu il poti ocupa indiferent cat de bine pregatit esti, sau ce talente ai, decat prin spaga, sau sinecura politica.
Trăiască medicii rezidenți fara nicio răspundere și sprijină pereții spitalelor și care încasează 20.000 lei/ luna!
Este evident că, piromanul Rogobete a dat foc la sistemul sanitar. Hoții striga hoții!
Jos șmecherii din sănătate cu salarii de 35.000 lei/ luna, mai mari că ale prezidentului!
PSD si-a desemnat groparul (Grindeanu) si ce doi ciocli (Vulgutza si Mandel). Mai trebuie adusii caii mascati !
Grindeanu poate fi un gropar, cine te roade pe tine la andropauza este Olguta Vasilescu la care nu poti ajunge nici ca barbat nici ca IQ si competenta asa ca dai, si dai cu injurile poate iti iese un banut de la Bolojan