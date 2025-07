Traian Băsescu, răsplătit pentru campania pro Nicușor Dan? Tismăneanu îl apără

Privilegiile lui Traian Băsescu, redate de CCR. Unele voci de la Realitatea Plus cred că fostul președinte ar fi fost astfel recompensat pentru campania făcută lui Nicușor Dan.

„Singura care plătește astăzi pentru ce s-a întâmplat în epoca Băsescu este Elena Udrea care sper ca în 3 zile să meargă acasă. Cum domnul Traian Băsescu s-a implicat în campanii electorale și acum s-a implicat decisiv, a făcut o campanie deșănțată, atât pentru Elena Lasconi, cât și pentru Nicușor Dan.

Nu merită Traian Băsescu să primească toate aceste drepturi pentru că Traian Băsescu rămâne un colaborator al securității. A stabilit instanța acest lucru, este o certitudine.

Dar în România legile se schimbă în funcție de persoane sau pentru persoane. Așa cum se dorea să se schimbe pentru candidatura lui Klaus Iohannis, aduceți-vă aminte.

Așa cum s-au schimbat acum, CCR-ul a decis să nu se mai publice declarațiile de avere pentru Nicușor Dan. Așa și acum pentru Traian Băsescu se întâmplă acest lucru”, a spus Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Pe de altă parte, Vladimir Tismăneanu i-a luat apărarea fostului presedinte într-o reacție la decizia CCR,

El crede ca retragerea privilegiilor ”a fost o imensa porcarie. Una dintre multele comise de canaliile useliste sub obladuirea lui Iohannis”. ”Sa modifci o lege doar pentru a te razbuna pe cineva tine de un primitivsm de jungla. Mutatis mutandis, asa s-a procedat si cu mine cand CNCD a votat unanim in 2020 sa fiu amendat pentru „rasism”. Se platea polita pentru condamnarea comunismului. Evident, n-am fost, nu pot fi existential rasist. Cine mi-a citit cartile si articolele stie acest lucru. Sunt adversaryul categoric al oricarei discriminari. In cazul TB, am spus-o si o repet, fara sprijinul sau neconditionat Comisia Prezidentiala n-ar fi putut avea acces la arhive si intregul demers ar fi fost subrezit. Este ceeea ce nu i-ai iertat Felix si toti ciripoii”, a scris Tismăneanu pe pagina sa de Facebook.