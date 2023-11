Transgaz pretinde 114 mil. lei de la Gazprom

Operatorul Sistemului Național de transport gaze, Transgaz, are de încasat 114 milioane lei de la Gazprom, pentru cantitățile de gaze transportate pe T3 Isaccea – Negru Vodă până în 2020 inclusiv, potrivit raportului trimestrial remis bursei. La sfârșitul lui 2020, Transgaz înceta acordul istoric cu rușii pentru tranzitul de gaze dobrogean către Bulgaria și, mai departe, către sudul Europei. Din acest acord, ar fi rămas sume încă neachitate, potrivit Transgaz. Încă din primăvară, Transgaz și-a angajat avocați și s-a adresat Curții de Arbitraj de la Viena pentru soluționarea acestui diferendum. La momentul rezilierii contractului, Transgaz susținea că mai are de primit încă trei ani bani de la ruși, în pofida rezilierii anticipate a acordului. Aceasta pentru că acest contract semnat era de tipul “ship or pay”, ceea ce însemna că rușii erau obligați să achite valoarea rezervării conductei indiferent dacă o foloseau sau nu pentru exportul de gaz în Balcani. Acordul istoric dintre Transgaz și Gazprom pentru conducta Isaccea-Negru Vodă 3 ar fi trebuit să expire la finalul anului 2022.

„Prin încheierea Acordului de încetare a contractului istoric pe conducta de tranzit T3, între SNTGN Transgaz SA și Gazprom Export LLC, se asigură încasarea sumelor rămase de achitat din contractul istoric și se permite rezervarea capacităților de transport pe puncte de intrare/ieșire în/din SNT și pe conductele de transport internațional. Veniturile încasate din transport sunt reglementate conform Ordin ANRE 41/2019 și respectiv Ordin ANRE 34/2014 în funcție de punctele în care se rezervă capacitate, diferența lunară fiind clasificată la venituri asimilate. Facturile emise conform Acordului de Încetare a contractului începand cu luna octombrie 2022 nu au fost achitate de catre Gazprom Export. La 30 septembrie 2023 soldul creanțelor neachitate de către Gazprom Export a fost de 23.080.131,74 Euro (114.814.423,37 lei), provizionat integral la 30 septembrie 2023″, precizează Transgaz. Veniturile Transgaz se fac din transportul intern și internațional de gaze.