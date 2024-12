Tricolorii, optimiști: „Vom lupta să ne calificăm de pe primul loc”

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, după tragerea la sorţi a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, că „tricolorii” au picat în una dintre cele mai bune grupe, ţinând cont de adversarul din prima urnă, Austria.

„Este una din cele mai bune grupe în care puteam pica, ţinând cont de adversarul din prima urnă, însă, la nivel de naţionale, toate echipele sunt puternice. Vom lupta să ne calificăm de pe primul loc, aşa cum am fi făcut-o indiferent ce alţi adversari ar fi fost în grupa noastră. Am jucat în ultimii ani de două ori contra austriecilor şi ştim cât de puternici sunt. Cu acelaşi spirit ca şi până acum, cu aceeaşi unitate, vom lua fiecare meci în parte, iar la finalul preliminariilor, în noiembrie anul viitor, sper să sărbătorim din nou calificarea alături de o ţară întreagă, aşa cum am făcut-o şi în 2023”, a declarat Nicolae Stanciu, conform site-ului FRF.

Ianis Hagi consideră că România îşi doreşte să se califice la Cupa Mondială de pe primul loc în această grupă: „Tot ce vreau să spun este că ne dorim primul loc. Atât am de zis! În rest, vom vorbi pe teren”.

Jucătorul Răzvan Marin consideră ca naţionala de fotbal a României a picat într-o grupă uşoară la tragerea la sorţi a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026 şi că poate obţine calificarea la Mondialul nord-american.

„Am picat într-o grupă bună, din care putem obţine calificarea la Mondial, pe care şi-o doreşte o ţară întreagă. Dar putem face acest lucru doar dacă rămânem la fel de uniţi, dacă rămânem o familie. La acest nivel toate echipele sunt bune şi sunt sigur că nu ne aşteaptă niciun meci uşor. Trebuie să luăm toate punctele cu Cipru şi San Marino, să trecem de un adversar incomod, Bosnia-Herţegovina, şi să ne luptăm de la egal la egal cu Austria pentru primul loc. Având sprijinul suporterilor noştri, vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivul: România la Mondial!”, a declarat mijlocaşul român, conform site-ul oficial al FRF.

Fundaşul Radu Drăguşin a caracterizat grupa României ca fiind una interesantă, cu adversari pe care „tricolorii” îi cunosc.

„Este o grupă interesantă, cu două echipe care au jucat în optimile EURO 2024, noi şi Austria. Bosnia şi Herţegovina şi Cipru sunt doi adversari pe care îi cunoaştem, i-am întâlnit în ultimii ani. Obiectivul nostru este clar: să luptăm pentru primul loc. Vom aborda fiecare meci cu încredere şi determinare, iar cu susţinerea suporterilor noştri am încredere că putem readuce România la Campionatul Mondial”, a spus Radu Drăguşin.

Naţionala României a fost repartizată în Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Zurich.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediţie, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câştigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 va debuta în Europa în martie 2025 şi se va încheia în noiembrie 2025.

Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Viitoarea ediţie a Cupei Mondiale, prima cu 48 de echipe, va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie 2026, în 16 oraşe din Canada, Mexic şi Statele Unite. Statele Unite vor fi reprezentate de 11 oraşe, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Mexicul va găzdui meciuri în trei oraşe, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, iar Canada în două, Toronto şi Vancouver.

Finala se va juca pe 19 iulie 2026, la New York/New Jersey.