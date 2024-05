Donald Trump are un plan detaliat pentru a aduce pacea în Ucraina, scrie cotidianul britanic The Telegraph, citând surse apropiate candidatului republican la președinția SUA. ”Există un plan, însă nu va fi adus în discuție la televiziuni în timpul campaniei, pentru că în acest fel ar pierde toate pârghiile pentru aplicarea lui”, spune sursa citată de The Telegraph. ”O sursă apropiată de echipa de campanie a lui Trump a declarat că a fost elaborat un plan detaliat pentru o pace Rusia-Ucraina, însă nu va fi dezvăluit, pentru a nu-i reduce din eficacitate. Trump se va prezenta drept singurul candidat care poate pune capăt războiului și va face asta printr-un slogan simplu. El vrea sa oprească măcelul. Acesta va fi sloganul. «Trump va opri măcelul»”, scrie The Telegraph.

Același cotidian britanic îl citează pe adjunctul spionajului ucrainean, care spune că Ucraina se pregătește de ”negocieri de pace cu Rusia”, pentru că ”nu există o cale de a câștiga pe câmpul de luptă”. Generalul Vadim Skibițki spune că Rusia și Ucraina se luptă acum pentru a obține ”cea mai favorabilă poziție” înaintea unor potențiale negocieri în 2025.

În luna aprilie, The Washington Post a scris că planul lui Trump se bazează pe presiuni asupra Kievului pentru a renunța definitiv la Crimeea și la o parte din Donbas, în favoarea rușilor. Cotidianul american a citat consilieri ai fostului președinte care spuneau că planul presupune ”presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda Crimeea și regiunea de frontieră Donbas” în schimbul încetării ocupației ruse și a invaziei. Însă Donald Trump a declarat ca informațiile publicate de Washington Post sunt ”false”. ”Întreaga relatare a The Washington Post este falsă”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Trump, adăugând însă că ”președintele Trup este singurul care vorbește despre oprirea războiului. Joe Biden vorbește despre și mai multă moarte”.

Acordurile încheiate de Ucraina sau aflate în faza de negociere cu SUA și Marea Britanie, precum și acordul de principiu din cadrul NATO pentru finanțarea războiului din Ucraina în următorii cinci ani, împreună cu presiunile recente pe care SUA le face asupra partenerilor din grupul G-7, arată însă că sunt mici șansele ca planul lui Donald Trump pentru Ucraina, dacă el există, să poată fi măcar testat.

Președintele Zelenski a vorbit recent despre planuri de apărare cu SUA pentru următorii zece ani. Același Zelenski s-a adresat, la finalul săptămânii trecute, generalilor ucraineni, spunându-le că trebuie să câștige războiul. ”Cred că vom intra în NATO doar dacă vom câștiga. Nu cred că vom fi primiți cât timp va fi război”, a spus Zelenski, potrivit unei traduceri în limba engleză oferită de televiziunile ruse. Afirmațiile lui Zelenski au fost apoi confirmate de surse din Ucraina.

Între timp, Statele Unite fac presiuni pentru ca partenerii din G-7 (Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Japonia și Canada) să confiște activele ruse gestionate de casele de compensație din Vest, în special din Europa, unde se află active de circa 280 de miliarde de euro. În acest fel, administrația SUA speră să obțină un pachet de sprijin pentru Kiev de circa 50 de miliarde de dolari. ”În mod ideal, ar trebui să participe întreg G-7, nu doar SUA”, a spus secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, care a confirmat că discuta despre acest plan cu celelalte state.

Agenția Bloomberg scrie că doar casa de compensație belgiană Euroclear deține active ruse în valoare de 159 de miliarde de euro, care pot ajunge la o valoare de 190 de miliarde de euro, până în 2028. Administrația SUA dorește ajungerea la un consens pentru confiscarea activelor. Oficialii americani au început să vorbească despre ”obligațiuni ale libertății”, pentru a-i convinge pe partenerii europeni să recurgă la această măsură.

Reacția Kremlinului este ”extrem de dură”, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse vorbind despre „hoție” înca din cirsul lunii februarie. ”Având în vedere că țara noastră a calificat acest lucru drept hoție, îi von trata ca niște hoți. Nu ca pe manipulatori politici, nu ca pe niște polit-tehnologi, ci ca pe niște hoți”.

Înainte de summitul G-7 din Italia, din luna iunie, liderii UE se tem că o confiscare a activelor ruse ar avea consecințe devastatoare în ce privește încrederea în sistemul financiar european. Guvernul britanic are o viziune diferită. ”Viziunea noastră este simplă: într-o zi, Rusia va trebui să plătească reparații de război și nu are sens să așteptăm acele reparații. Este mai bine să folosim activele înghețate ale Rusiei și să punem la dispoziție banii chiar acum”, spunea, în luna martie, ministrul de Externe David Cameron.