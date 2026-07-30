Trump frânează escaladarea, Iranul extinde frontul

Armata americană a „lovit zeci de ținte ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (CGRI) din Iran, inclusiv centre de comandă militare, instalații de rachete și drone, situri de supraveghere și apărare de coastă, precum și capacități maritime”, a precizat joi Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) într-o postare pe X. Aceste „lovituri de amploare” au avut ca scop „reducerea și mai mult a amenințărilor pe care Iranul și grupările sale aliate le reprezintă pentru forțele americane, transportul maritim comercial și statele vecine din Golf”, a adăugat Centcom.

Presa oficială iraniană a relatat despre atacuri în provinciile sudice Khuzestan și Hormozgan. Pe insula Qeshm, ”echipele de salvare încearcă să găsească două persoane prinse sub dărâmăturile unei case”, a transmis agenția de presă de stat IRNA.

Presa americană: speranțele unei soluții diplomatice se spulberă

”Războiul, pe care Donald Trump încearcă să îl încheie pe cale diplomatică încă din aprilie, riscă acum să se extindă și mai mult, într-un moment în care Statele Unite sperau, dimpotrivă, să lase acest conflict în urmă”, scrie The New York Times.

Președintele american Donald Trump a anunțat o nouă ofensivă a Washingtonului ca răspuns la bombardamentele iraniene asupra unor obiective militare americane, ”spulberând speranțele privind un progres diplomatic iminent”, comentează The Wall Street Journal. ”Îi vom lovi puternic, vor încasa o bătaie zdravănă”, a declarat acesta, potrivit unor afirmații relatate de un jurnalist al postului Fox News. Ofensiva de pe 29 iulie a fost de o amploare mai mare decât atacurile americane anterioare, dar aceasta nu reprezintă o revenire la operațiuni de luptă de amploare, a declarat un oficial american pentru WSJ.

Alegerile din SUA dau un avantaj Iranului

Potrivit The Washington Post, care citează un fost înalt oficial al Pentagonului în administrația Biden, relațiile dintre SUA și Iran sunt într-un impas. Ambele părți continuă atacurile militare din poziții diferite. Trump evită o escaladare înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în timp ce Iranul consideră că traversează un moment în care capacitatea sa de presiune este la nivel maxim.

Asta rezulta si din analizele oferite de Al Jazeera. Limitând amploarea loviturilor de miercuri, Trump încearcă ”să mențină deschise posibilitățile unor negocieri diplomatice”, consideră David Des Roches, fost oficial al Pentagonului, citat de Al Jazeera. Potrivit lui Vali Nasr, profesor la Universitatea John Hopkins, strategia Teheranului, prin atacul de marți asupra bazelor americane din Iordania, este în schimb ”să extindă considerabil câmpul de luptă, pentru a constrânge Statele Unite să apere un front mult mai vast”.