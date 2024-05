Turcan a făcut anunțul chiar de ziua PNL

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Ştefăneşti, în judeţul Argeş, la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 149 de ani de la fondarea Partidului Naţional Liberal, că Vila Florica, devenită Muzeul Naţional Brătianu, va fi refăcută printr-o investiţie de 4,4 milioane de euro pentru care va fi lansată licitaţia astfel încât lucrările să înceapă în acest an.

„În calitate de ministru al Culturii liberal, consider că cea mai onestă formă de manifestare a respectului faţă de moştenirea culturală este să investim în ea şi lucrul acesta îl facem. De la preluarea mandatului, toate investiţiile au fost intensificate, am demarat două programe noi ‘Temelii culturale’ pentru a reface mare parte din clădirile de patrimoniu din România şi, de asemenea, un program de refacere a caselor memoriale şi a gărilor de patrimoniu. Aici, la Vila Florica, locul care a devenit muzeu datorită iniţiativei colegilor liberali pe care îi felicit şi cărora le mulţumesc, vom reface această clădire, o investiţie de 4,4 milioane de euro, pentru care am finalizat studiul DALI şi pentru care vom lansa licitaţia de proiect tehnic şi execuţie astfel încât anul acesta să începem lucrările la refacerea Vilei Florica”, a spus Raluca Turcan.

Ministrul Culturii a menţionat că vor fi refăcute şi Aşezămintele Brătianu din Bucureşti, unde va fi găzduită filiala de carte rară a Bibliotecii Naţionale.

„Şi nu ne oprim aici cu manifestarea respectului faţă de valorile liberale, Aşezămintele Brătianu din Bucureşti vor fi de asemenea refăcute, am finalizat documentaţia DALI, lansăm proiectul tehnic şi execuţie şi acolo va deveni filiala de carte rară a Bibliotecii Naţionale Române. Aici sunt convinsă că vom avea cu adevărat o bijuterie, o bijuterie care să strălucească şi care să ducă mai departe pentru generaţii şi generaţii semnificaţia moştenirii liberale”, a adăugat ministrul Culturii.

Ministrul Raluca Turcan, lider al organizaţiei judeţene Sibiu a liberalilor, a punctat că PNL a fost şi rămâne ataşat principiilor politice de dreapta şi a susţinut că în acest an liberalii trebuie să dea preşedintele ţării, să fie la guvernare şi să aibă un număr cât mai mare de primari şi de majorităţi în consiliile judeţene şi locale.

„Pentru toate aceste motive care ţin de respectul faţă de societatea noastră, în anul 2024 Partidul Naţional Liberal trebuie să dea preşedintele României şi PNL trebuie să fie la guvernare pentru a atinge marile obiective naţionale atât în plan intern, cât şi internaţional. De asemenea, privesc cu respect faţă de primarii liberali şi în anul 2024 pentru Partidul Naţional, ca liberal trebuie să multiplice modelul de administraţie liberală în cât mai multe locuri din ţară, pentru că acolo unde este administraţia liberală se cunoaşte, acolo unde este administraţie liberală se simte dezvoltarea, proiecte europene, proiecte naţionale, bani atraşi şi care se regăsesc în proiecte pentru o viaţă mai bună în folosul oamenilor. Şi cred cu tărie că pentru a reduce decalajele de dezvoltare între comunităţi şi a creşte nivelul de trai în România, este nevoie ca PNL să fie la guvernare, să aibă un număr cât mai mare de primari şi să aibă majorităţi în consiliile locale şi în consiliile judeţene”, a declarat ministrul Raluca Turcan.

Liberalii marchează, vineri, împlinirea a 149 de ani de la fondarea PNL printr-o serie de manifestări organizate la Muzeul Naţional Brătianu (Vila Florica) din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş.