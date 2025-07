Turcii oferă reduceri sau o noapte gratuită la hoteluri

Costul unei săptămâni de vacanță pentru două persoane, inclusiv transportul, cazarea și mâncarea, este între 70 și 100 de mii de lire ( 7000-10.000lei). În perioadele de vacanță, unele regiuni au atins rate de ocupare de 100%, iar cele cu o putere de cumpărare mai mare au umplut hotelurile în perioade speciale, cum ar fi sărbătorile.

CELE MAI BUNE HOTELURI OFERĂ ȘI REDUCERI

Am început și să căutăm reduceri. Am observat că hotelurile, în special cele care încearcă să atragă atenția oamenilor cu conținut publicitar pe rețelele de socializare, au început să ofere reduceri de 10 până la 30% sub denumirea de „oportunitate de vară”. Unele hoteluri oferă campanii precum „O noapte gratuită”.

Potrivit consilierului prezidențial al TÜRSAB, Hamit Kuk, acest sezon de vară este mai slab decât cel de anul trecut. Kuk a declarat: „Anul trecut, au existat reduceri, dar am intrat în sezonul normal în iulie. Anul acesta, se fac reduceri substanțiale în iulie și august. În special pe piețele europene și rusești, există reduceri începând de la 10% și ajungând la 30%. Pe piața internă, există și reduceri graduale, dar pentru o perioadă mai scurtă. Acestea sunt oferite și ca reduceri de ultim moment (last minute).”

Tariful aplicat de restaurante și afacerile de pe plajă în zonele turistice afectează și turiștii. Hamit Kuk a subliniat că mâncarea și băutura sunt foarte importante pentru turism și că acestea îi afectează în special pe turiștii europeni și ruși. Kuk a spus: „Acești turiști sunt clienți conștienți. Ei cercetează o țară înainte de a o vizita. Acum, influencerii de pe rețelele sociale au început și ei să își împărtășească chitanțele. Odată ce se creează percepția de scumpire, este dificil să o schimbi. Se pierd cel puțin 15% dintre turiști. Ministerul, administrațiile locale și camerele de comerț ar trebui să găsească soluții și să efectueze inspecții.”

Și președintele Consiliului Reprezentativ Regional TÜRSAB Bodrum, Mustafa Demir, se plânge că ratele de ocupare din Bodrum nu sunt la nivelul dorit. Demir a spus că ratele de ocupare variază de la o unitate la alta din Bodrum și că acest lucru este proporțional cu scăderea prețurilor. Demir a spus: „Camera goală este cea mai scumpă cameră. Prin urmare, hotelierii au făcut reduceri pentru a-și crește cifra de afaceri. Aceeași problemă există nu numai în Bodrum, ci și în Antalya, Alanya, Marmaris și Fethiye.”

RĂZBOAIE AU LOVIT ȘI TURISMUL

Președintele Consiliului de Investiții JRO, Murat Göktuğ Aksu, a atras, de asemenea, atenția asupra necesității diversității pieței. Aksu a declarat: „Campaniile speciale destinate turiștilor, în special în regiunea Asia-Pacific, pot crea o oportunitate specială în această perioadă intermediară. Adresarea la diferite publicuri țintă va fi o strategie esențială pentru a transforma această perioadă dificilă într-o oportunitate.”

Aksu, care a subliniat că sectorul trece printr-o perioadă dificilă din cauza efectelor războiului și crizelor, a declarat: „Războiul dintre Rusia și Ucraina, în special, a dus la o scădere semnificativă a numărului de turiști ruși și ucraineni. Războiul dintre Israel și Iran afectează negativ și fluxul de turiști din aceste țări.”