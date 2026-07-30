Ucraina vrea să devină un ”Israel mare” al SUA în Europa de Est

Zelenski: cu siguranță putem deveni un ”Isarel mare”

La începutul lunii aprilie 2022, negocierile dintre Rusia si Ucraina pentru încetarea războiului început cu ceva mai mult de o lună luni înainte, intrau într-un impas. Pe 5 aprilie, cu câteva zile înainte de vizita surpriză la Kiev a premierului britanic Boris Johnson – după care Ucraina a încheiat negocierile cu Rusia – președintele Volodimir Zelenski făcea o declarație privind viitorul țării sale.

”Nu putem vorbi despre «Elveția viitorului». Însă cu siguranță putem deveni un «Isarel mare».” Ucraina ”nu va fi absolut liberală, europeană”, spunea atunci Zelenski. ”Nu ne vom mira să avem reprezentanți ai forțelor armate sau ai Gărzii Naționale în toate instituțiile, supermarketuri, cinematografe – vor fi oameni cu arme. Sunt sigur că problema securității va fi numărul unu în următorii zece ani”.

Modelul israelian: independență militară și industrie de apărare

Cu câteva zile înainte, ministrul de atunci al Apărării, Oleksii Reznikov, spunea: ”Încercăm să fim ca Israelul – mai independenți în anii ce vin”. Reznikov spunea că industria militară modernă permite Israelului să-și mențină suveranitatea. ”Cred că cel mai bun răspuns pe care îl putem vedea este Israelul, care își dezvoltă industria necesară forțelor armate. Asta i-a făcut independenți”, a spus Reznikov.

Zelenski încearcă să lege războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu

Israelul a fost nu numai un model pentru Ucraina, ci si o mare problemă strategică, după începerea războiului din Gaza, în 2003, transformat treptat într-un război regional care acum pare să-și atingă apogeul, prin confruntarea directă între SUA si Iran. Războiul din Gaza împotriva Hamas a distras mult timp atenția de la evoluțiile din Ucraina. Stocurile americane de armament au avut de suferit de pe urma conflictului în care s-a implicat aliatul din Orientul Mijlociu. Ucraina a primit mai puține arme din partea SUA, chiar și în condițiile în care, după revenirea lui Donald Trump, Europa a plătit pentru aceste arme.

Acum, președintele Zelenski a lansat o strategie menită să rezolve aceste probleme. O strategie care să împiedice trasarea unor granițe (ale frontului, dar în special ale narațiunilor dominante) între războiul din Iran și cel din Ucraina. De la lideri politici și până la presă, alegerea între Israel și Ucraina ar trebui să fie dificilă, dacă nu imposibilă. Cheia acestei strategii este câștigarea de partea ei a administrației Trump.

Primul pas a fost făcut de presedintele Zelenski în cursul vizitei sale la Washington, pe 28 iulie. A fost precedată de o lovitură asupra unei nave comerciale iraniene, în Marea Caspică. Kievul a dorit să arate Statelor Unite că este partenerul care trece la acțiune, în vreme ce aliații europeni se codesc.

Dilema Europei: promisiuni militare, capacități limitate

Dilema Europei este exemplificată cel mai bine de două nave. Germania a trimis doua nave de deminare in Djibouti, așteptând ordinul de a demina Golful Persic și strâmtoarea Hormuz. Pe 23 iulie, Ministerul german al Apărării a anuntat că navele vor fi retrase in Marea Meditarana, pentru ca in Golf condițiile pentru deminare sunt prea periculoase. În plus, există și probleme legate de escortă – Germania nu are nave de escortă, doar Marea Britanie. Și vin și probleme tehnice – răcirea sistemelor navelor germane nu sunt concepute pentru apele calde ale Golfului Aden. Această situație arată că Europa nu face decât gesturi simbolice. În plus, Europa își arată și slăbiciunile. Europa promite prezență militară, însă doar în condiții care sunt controlate de către oponenții Europei și ai NATO (în acest caz Iranul, care controlează Golful).

Ucraina îi oferă lui Trump un argument împotriva Rusiei și Iranului

Ucraina lui Volodimir Zelenski nu are asemenea dileme – a lovit o navă iraniană și a făcut o legătură între războiul Israelului și al SUA și cel al Ucrainei cu Rusia. Încă din luna martie, serviciile de informații ucrainene susțin că sateliții rusești au realizat zeci de misiuni de imagistică detaliată asupra unor instalații militare și obiective critice din Orientul Mijlociu, pentru a ajuta Iranul să lovească forțele americane și alte ținte. Concluziile, consultate de Reuters, arată că hackeri ruși și iranieni au colaborat în domeniul cibernetic. Aceste informații reprezintă cea mai detaliată descriere de până acum a modului în care Rusia a oferit sprijin secret Iranului după ce Israelul și Statele Unite au lansat ofensiva împotriva acestuia la 28 februarie.

Președintele Zelenski a prezentat aceste dovezi, la Washington, în timpul vizitei sale recente. Există semne că strategia lui Zelenski câștigă în zona conservatoare a electoratului American. Recent, influencerita MAGA Laura Loomer și-a schimbat poziția față de Ucraina, invocând legăturile dintre Rusia și Iran. După o întâlnire cu Zelenski, ea a promis să-l convingă pe Trump să sprijine mai mult Ucraina. Pentru moment, președintele Trump pare sceptic în legătură cu această conexiune de intelligence. ”Vom afla dacă este adevărat”, le-a spus luni reporterilor, adăugând că îl va întreba pe președintele rus Vladimir Putin despre acest lucru.

Kievul vrea să devină ”Israelul” Americii în Europa de Est

Obiectivul lui Zelenski este să ”îl convingă pe președintele Trump că Ucraina poate fi un partener de tip Israel pentru Statele Unite în Europa de Est, unde poate contribui la contracararea agresiunii ruse, la limitarea expansionismului Rusiei și la protejarea Europei și a NATO”. Dincolo de acest aspect, Kievul speră să îi demonstreze lui Trump că este ”chiar mai valoroasă decât aliații Americii din NATO”, pe care președintele i-a criticat în repetate rânduri pentru că nu ar oferi suficient sprijin în conflictul său cu Iranul, spune George Beebe, analist la Quincy Institute din SUAm citat de publicatia acestui think tank, Responsible Statecraft.

Iar valoarea Ucrainei în alianța cu SUA ar trebui să fie adusă și de industria militară, cea despre care ministrul Reznikov spunea încă din 2022 că trebuie dezvoltata pe model israelian. Ucraian este deja o forță la nivelul industriei dronelor. Apoi, Zelenski caută să obțină licențe pentru fabricarea interceptorilor Patriot în Ucraina și caută parteneriate cu marile companii americane pentru fabricarea unor versiuni mai ieftine ale rachetelor americane. Economia ucraineană poate îndeplini mai ușor aceste obiective decât economiile statelor UE, pentru că este economie de război.

Poate deveni Europa de Est un ”Orientul Mijlociu” al Ucrainei?

Președintele Ucrainei speră că sprijinul oferit în contextul conflictului cu Iranul va crește importanța Ucrainei în agenda lui Trump și îi va aduce acces la interceptoare antirachetă mai avansate, pe care SUA le consumă rapid în Orientul Mijlociu. Un alt obiectiv ar fi să-l determine pe Trump să renunțe la negocierile cu Rusia și să revină la politica administrației Biden de susținere fermă a Ucrainei.

Totuși, legarea acestor conflicte creează temeri privind izbucnirea unui război mai amplu, de la Europa de Est până în Orientul Mijlociu. Televiziunea publică iraniană a publicat o listă cu potențiale ținte din Europa, după atacul ucrainean asupra navei comerciale din Marea Caspică.

Lecția Israelului: un model politic tot mai controversat în SUA

Pe de altă parte, transformarea Ucrainei într-un aliat de tip israelian al SUA în Europa de Est trebuie privită și prin prisma actualei evoluții a parteneriatului SUA-Israel. Este tot mai incomod pentru președintele Trump, iar rata susținerii Israelului scade în rândul electoratului american. Președintele Zelenski ar trebui să țină cont și de acest aspect, mai cu seamă că forța lobby-ului ucrainean în SUA este mult mai redusă decât cea a Israelului. 41% dintre americani declară acum că simpatizează mai mult cu palestinienii în conflictul din Orientul Mijlociu, iar 36% cu israelienii, arată un recent sondaj Gallup. Diferența nu este semnificativă statistic, dar marchează o schimbare față de anul trecut, când israelienii aveau un avantaj clar (46% față de 33%), după două decenii de susținere mai mare.