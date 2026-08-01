UEFA a anunțat că și-a pierdut încrederea în Gianni Infantino și cere o revizuire amplă a modului în care este condusă FIFA. Reacția vine după ce șeful forului mondial a renunțat la planul de a vinde investitorilor participații în competiții, inclusiv în Cupa Mondială. Mai mulți oficiali europeni caută deja un candidat care să îl înfrunte pe Infantino la alegerile de anul viitor.

Organismul european a publicat un comunicat dur, în care acuză existența unor „planuri secrete” și a unor „înțelegeri obscure, făcute în culise”. UEFA nu i-a cerut direct demisia lui Infantino. Conducerea organizației consideră însă că actuala criză nu poate rămâne fără urmări. Poziția este împărtășită și de reprezentanți ai altor organizații importante din fotbalul mondial, potrivit The Guardian.

„Conducerea actuală a FIFA a pierdut încrederea UEFA”

Conflictul a izbucnit după planul lui Infantino de a vinde 20% dintr-o nouă companie comercială a FIFA unor investitori privați. Compania, FIFA Forward Enterprise, ar fi urmat să dețină participații în Cupa Mondială și în alte competiții. Propunerea a fost abandonată după criticile venite din lumea fotbalului. Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a reușit joi să obțină susținerea celor 55 de federații membre pentru amenințarea cu boicotarea Cupei Mondiale. UEFA a transmis că va continua să ceară schimbări în conducerea FIFA.

„Nu putem continua în acest fel, cu planuri secrete, puse în aplicare într-un ritm accelerat, concepute de persoane fără chip și care aduc beneficii îndoielnice fotbalului. Trebuie să îi identificăm pe cei responsabili și să îi tragem la răspundere”, se arată în comunicat.

Organizația europeană va discuta în următoarele săptămâni cu federațiile membre și cu celelalte confederații.

„Este corect ca, în zilele și săptămânile următoare, UEFA să lucreze împreună cu federațiile sale și în strânsă cooperare cu celelalte confederații, pentru a analiza cum s-a ajuns aici și pentru a elabora un plan care să împiedice repetarea unei asemenea situații. Această analiză trebuie să fie amplă și de la temelie. Nicio opțiune nu ar trebui exclusă. Conducerea actuală a FIFA nu a pierdut doar încrederea UEFA, ci și pe cea a multor membri ai familiei fotbalului.”

Federația Engleză de Fotbal a anunțat că susține poziția UEFA.

„Suntem alături de colegii noștri europeni și susținem pe deplin poziția comună. Ne opunem planurilor FIFA – Cupa Mondială aparține fotbalului și așa va rămâne mereu”, a transmis federația.

Infantino ar putea avea contracandidat

Gianni Infantino urma să fie reales fără adversar pentru al treilea mandat complet la conducerea FIFA. Alegerile sunt programate în martie 2027, la congresul de la Rabat. Situația s-ar putea schimba după scandalul provocat de proiectul comercial. Oficialii europeni au început deja să caute un candidat care să intre în cursă împotriva lui Infantino. Discuțiile ar urma să continue în următoarele zile.

Șeful FIFA a primit peste 200 de scrisori de susținere din partea federațiilor membre. Acestea pot fi însă retrase. Termenul până la care pot fi anunțate candidaturile este 18 noiembrie.

Printre numele susținute de unii oficiali europeni se află Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului Paris Saint-Germain. Acesta ar fi însă reticent să candideze. Al-Khelaifi conduce și European Football Clubs, organizație care reprezintă interesele marilor cluburi europene. Alți posibili candidați sunt Victor Montagliani, președintele confederației nord-americane Concacaf, și Salman al-Khalifa, șeful Confederației Asiatice de Fotbal. Al-Khalifa a pierdut la limită alegerile din 2016 în fața lui Infantino.

UEFA i-a amintit actualului președinte FIFA și promisiunile făcute în timpul campaniei electorale de acum zece ani.

„Când Gianni Infantino a cerut încrederea și voturile federațiilor membre FIFA pentru a fi ales președinte în 2016, a spus: «Bineînțeles că trebuie să fim transparenți. Eu am fost transparent în ultimii 15 ani din viața mea, la UEFA. Va trebui să aveți un rol în fiecare zi din viața FIFA», înainte să le spună celor prezenți: «Banii FIFA sunt banii voștri. Nu sunt banii președintelui FIFA. Sunt banii voștri. Voi sunteți federațiile naționale, iar banii FIFA trebuie să fie folosiți pentru dezvoltarea fotbalului și nu pentru altceva».”

UEFA susține că Infantino nu și-a respectat promisiunile.

„Nu și-a respectat niciuna dintre aceste două promisiuni. Înțelegerea neglijentă, obscură și făcută în culise, pe care a pus-o la cale și a încercat să o impună, a fost orice, numai transparentă nu. Iar cu rezerve de peste cinci miliarde de dolari, nu a reușit nici să folosească banii federațiilor în beneficiul fotbalului.”

Critici privind distribuirea banilor FIFA

UEFA cere și schimbarea imediată a modului în care FIFA distribuie banii către cele 211 federații membre. Prin programul FIFA Forward, toate federațiile primesc aceeași sumă într-un ciclu de patru ani, indiferent de dimensiunea lor.

Infantino susținea că vânzarea unei participații de 20% din noua companie ar fi adus venituri suplimentare.

Plățile pentru fiecare federație ar fi crescut de la opt milioane la 20 de milioane de dolari în următorul ciclu. Federațiile care acceptau proiectul până la 19 septembrie urmau să primească și un bonus de 20 de milioane de dolari. Sistemul a fost criticat pe motiv că ar favoriza federațiile mici. Oponenții lui Infantino susțin că distribuirea acestor sume îl ajută să își păstreze sprijinul electoral.

UEFA vrea ca banii aflați deja în conturile FIFA să fie folosiți pentru dezvoltarea fotbalului.

„UEFA va începe imediat să lucreze cu partenerii și cu reprezentanții fotbalului din întreaga lume, pentru a propune un nou mod de distribuire a resurselor prin programul FIFA Forward. Trebuie să începem să folosim o parte dintre banii care stau nefolosiți în conturile FIFA, pentru a sprijini fotbalul de bază și întregul joc în fiecare dintre cele 211 țări membre FIFA. Dar nu trebuie să vindem argintăria familiei pentru a plăti acest lucru.”

Organizația europeană consideră că retragerea propunerii reprezintă doar începutul schimbărilor.

„Aceasta este o victorie pentru întregul fotbal. Dar povestea nu trebuie să se încheie aici. Propunerea a dispărut. Munca de reconstruire a încrederii în FIFA abia a început.”

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