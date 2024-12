Un actor de Oscar a primit licență de preot

Actorul american Denzel Washington, care poate fi văzut în această perioadă pe marile ecrane în filmul ‘Gladiator II’, s-a botezat în cadrul unei ceremonii organizate la New York, la finalul căreia a primit un certificat de botez, precum și o licență de preot, care îi va permite să fie hirotonit ulterior, informează deadline.com.

Evenimentul a avut loc la Kelly Temple Church of God in Christ, situată în cartierul Harlem din New York, potrivit emisiunii de televiziune ‘Today’. Prima jurisdicție Bisericii lui Dumnezeu în Hristos din estul orașului New York a transmis în direct această ceremonie religioasă pe pagina sa de Facebook.

‘Peste o săptămână împlinesc 70 de ani. Mi-a luat ceva timp, dar am ajuns aici’, a declarat prolificul actor american. Denzel Washington i-a mulțumit și soției sale, Pauletta Washington, care a asistat la eveniment.

Denzel Washington, un actor recompensat cu două premii Oscar, a fost și în trecut destul de deschis cu privire la credința sa, declarând pentru revista Esquire luna trecută că, deși discuțiile despre religie la Hollywood sunt rare, el este hotărât să își împărtășească cu publicul credințele și experiența de viață.

‘Nu mi-e frică. Nu-mi pasă ce crede lumea. Vedeți, vorbind despre partea cu frica – nu poți vorbi așa și să câștigi Oscaruri. Nu poți vorbi așa și să petreci. Nu poți spune asta în acest oraș’, a scris el într-un eseu publicat de revista Esquire.

‘Nu este un subiect la modă. Nu este sexy. Dar asta nu înseamnă că oamenii de la Hollywood nu au credință. Oricum, nu există așa ceva numit ‘Hollywood’. Ce înseamnă asta? Asta pentru mine înseamnă o stradă numită Hollywood Boulevard. Nu e ca și cum ne-am întâlni cu toții undeva și am discuta despre lucrurile în care credem. Așa că nu știu câți alți actori au credință. Nu am făcut niciun sondaj. Cum aș putea afla asta? Adică, nu există nicio întâlnire a actorilor religioși la care eu să fi participat’, a explicat starul american.

Pe agenda de lucru a lui Denzel Washington urmează proiectul ‘Highest 2 Lowest’ al regizorului Spike Lee, produs de Apple Original Films/A24, în care va juca alături de A$AP Rocky și de Ice Spice, precum și filmul ‘Black Panther 3’.