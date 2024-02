Un actor român joacă rolul lui Dumnezeu. „Dă impresia că stă undeva acolo sus, pe un nor”

Actorii Şerban Pavlu şi Sergiu Costache îi interpretează pe Dumnezeu şi Sfântul Petru în filmul „Băieţii buni ajung în Rai”, disponibil din 22 martie la cinema. Plecând de la o simplă întrebare: „Te-ai gândit ce te aşteaptă dincolo?”, filmul regizat de Radu Potcoavă explorează, într-o notă comică şi romantică, felul în care poate fi, pentru fiecare, Purgatoriul sau Raiul.

„De ce trebuie să cred că după moarte o sa ajung imediat într-un loc urât, întunecat şi rece? De ce în Lumea de Dincolo nu există tehnologie – Dumnezeu şi sfinţii sunt chiar atât de fraieri, nu au şi ei un Facebook, un WhatsApp acolo? Iar barca aia a Sfantului Petru nu a îmbătrânit, n-a dat-o şi el la Programul Rabla să-şi ia ceva mai secolul XXI?…”, spune regizorul Radu Potcoavă.

„Nu am dat niciun casting, pentru niciun rol: mi-l imaginasem de atâtea ori pe Bogdan Dumitrache jucând rolul principal, pe Sergiu Costache fiind Sfântul Petru şi pe Şerban Pavlu ca Dumnezeu, încât nu mai era nimic de probat, de încercat. Nici măcar pentru celelalte roluri: cu majoritatea dintre actori mai lucrasem deja, cu ceilalţi îmi doream de mai multă vreme să lucrez. Rolurile au fost scrise special pentru ei. Am lucrat doar cu oameni cu care îmi face plăcere să lucrez – fie ei actori sau membri ai echipei. Am vrut să ne distrăm împreună, şi ne-am cam distrat, cred că se vede asta şi în film.”, completează regizorul.

Încă din trailer, vedem că personajul interpretat de Şerban Pavlu (Dumnezeu) este „cool, relaxat, mereu pus pe glume, dă impresia că stă undeva acolo sus, pe un nor, şi, din când în când, mai face câte o farsă”.

Sfântul Petru (Sergiu Costache) pune suflet în misiunea sa, iar dacă ar avea de ales o superputere, aceea ar fi ca toata lumea să ajungă în Rai. Are mereu la el o vorbă de împăcare, consolare sau încurajare.

„Cred că subiectul principal al filmului este special şi diferit faţă de ce am întâlnit până acum. Viaţa de apoi a reprezentat întotdeauna un subiect interesant şi discutabil, care a împărţit lumea în mai multe tabere, din cauza convingerilor sau a religiilor diferite, iar faptul că nimeni nu ştie cu exactitate ce se întâmplă după moarte ne oferă tuturor posibilitatea de a crea o lume „paralelă”, aşa cum ne-o imaginăm fiecare sau cum am vrea să fie. Aşa se întâmplă şi în „Băieţii buni ajung în Rai”, iar Radu Potcoavă, regizorul şi scenaristul acestui film, vine cu o idee modernă şi originală despre aceasta lume, care cred că va fi primită cu zâmbetul pe buze şi entuziasm.”, spune actorul Sergiu Costache.

Biletele sunt disponibile din 1 martie.