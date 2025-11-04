Un candidat la Primăria Capitalei își cheamă rivalii la cafea

De Rami Cristescu
Un candidat la Primăria Capitalei își cheamă rivalii la cafea

Vlad Gheorghe vrea joi o dezbatere cu contracandidații săi pentru Primăria Bucureștiului.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, candidat la Primăria Capitalei, a lansat o invitație la dezbatere. Acesta și-a chemat contracandidații pentru scaunul de Primar General la o cafenea din Piața Romană, pentru a discuta despre programele pentru București.

„Start la dezbateri!” este mesajul transmis de Vlad Gheorghe. Acesta i-a invitat la discuție pe principalii favoriți pentru fotoliul de Primar General. Cei 3 candidați ai coaliției, Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD) au fost toți menționați de fostul europarlamentar. Acesta le-a invitat și pe Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) și Ana Ciceală (SENS).

Vlad Gheorghe își dorește ca discuția să fie despre unirea administrației zonei metropolitane București. „Vă invit […] să dezbatem despre desființarea sectoarelor și a județului Ilfov; viitorul fost județ Ilfov”.

Dezbaterea va avea loc joi, la ora 20:00, la o cafenea din Piața Romană. Discuția ar urma să fie deschisă pentru public. Candidatul susține că a ales locația pentru a fi „într-un spațiu public, nu în spațiu de partid”.

Vlad Gheorghe spune că este dispus să participe la orice astfel de discuție. „Răspund la orice invitație de dezbatere, unde vor contracandidații mei, cu o singură condiție: să fie publică pentru cetățenii Capitalei.”

 

