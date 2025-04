Un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson (video)

CEO-ul Siemens din Spania împreună cu familia sa au murit după ce un elicopter turistic s-a prăbușit joi în râul Hudson, la New York. Primarul orașului New York, Eric Adams, a confirmat într-o conferință de presă că șase persoane și-au pierdut viața, între care trei copii.

DEVELOPING: All six people, including three children, who were on board the helicopter that plunged into the Hudson River are dead, New York City Mayor Eric Adams said at a news conference.https://t.co/KNzGhPe9Lg pic.twitter.com/IgzBI6wWiN

— MSNBC (@MSNBC) April 10, 2025