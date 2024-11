”Un ostaș în slujba țării”, a ajuns la DNA

Procurorii DNA au început, în luna august, urmărirea penală in rem, în cazul panourilor publicitare prin care a fost promovată, din bani publici, cartea lui Nicolae Ciucă, ”Un ostaș în slujba țării”, informează Antena 3. Potrivit postului tv, acuzațiile DNA sunt de spălare de bani și utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

”Prin ordonanta din data de 08.08.2024 s-a dispus inceperea urmãririi penale in cauzã sub aspectul sävârsirii infractiunilor de utilizarea subventiilor in alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice, prev. de art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2000, si spălarea banilor, prev. de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019. În interesul solutionării cauzei se impune ca Autoritatea Electorală Permanentă sã punã la dispozitie, în copie certificatã conform cu originalul, toate inscrisurile iustificative, detinute la nivelul institutiei, aferente plăților efectuate”, se arată într-o adresă a procurorilor, consultată de Antena 3 CNN.

Suma vehiculată pentru folosirea panourilor publicitare a fost de 2 milioane de euro.

UPDATE DNA a făcut precizări în legătură cu acest subiect.

„La solicitarea mass media și în referire la informațiile vehiculate în spațiul public privind începerea urmăririi penale într-un dosar care ar viza folosirea fondurilor alocate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice pentru promovarea unei cărți aparținând unui candidat la alegerile prezidențiale, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să precizeze că în dosarul respectiv nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nicio persoană.

Menționăm faptul că dosarul a fost înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție la data de 02.09.2024 în urma trimiterii pe cale administrativă de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unei sesizări formulată de către o persoană fizică.

Direcția Națională Anticorupție își reafirmă ralierea la principiile statului de drept, în care instrucția penală este efectuată într-un mod independent și imparțial, cu respectarea dispozițiilor legale.

Consecventă practicii de comunicare care răspunde interesului major al opiniei publice, Direcția Națională Anticorupție va transmite public, în condițiile legii, orice informație privind activitatea instituției.”, se arată în răspunsul transmis de DNA.