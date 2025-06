Un spectacol românesc în inima Hollywoodului

„Venus Express” selectat în Hollywood Fringe Festival 2025.

George Piștereanu, actor premiat la Berlin și Stockholm, Cristina Florea, actriță și regizoare cu experiență solidă pe scenele din România, și Richard Stan, regizor de videoclipuri muzicale foarte cunoscut în România pentru colaborările cu cei mai mari artiști locali, dar și în SUA, unde semnează clipuri pentru legende hip-hop, colaborează pentru un proiect teatral curajos, montat în Los Angeles: „Venus Express”, spectacol selectat în Hollywood Fringe Festival 2025.

Spectacolul va avea 6 reprezentații în cadrul festivalului, în locația Actors Company – Other Space Theater, după următorul program:

• 7 iunie 2025

• 14 iunie 2025

• 21 iunie 2025

• 22 iunie 2025

• 28 iunie 2025

• 29 iunie 2025

Scrisă și regizată de Cristina Florea, „Venus Express” este o satiră SF cu accente dark comedy despre doi astronauți — Tom (interpretat de actorul american de origine italiană Joze Nicolini) și Jerry (interpretată de Florea) — trimiși pe Marte pentru a începe o nouă civilizație. Un meteorit le deviază traiectoria, iar cei doi ajung, din greșeală, pe Venus.

Personajul Elan, interpretat de George Piștereanu, este o referință clară la Elon Musk – un geniu vizionar care se dovedește a fi creierul din spatele acestui experiment. Contactul cu o formă de viață venusiană transformă o simplă misiune științifică într-o reflecție profundă despre condiția umană, tehnologie și iluzia progresului.

Cristina Florea este actriță, regizoare și autoare, absolventă a UNATC și nominalizată la Premiile UNITER pentru rol secundar. A fost actriță a Teatrului Nottara, co-fondatoare a teatrului independent POINT și autoarea piesei Cineva ca tine. În prezent locuiește în Los Angeles, unde și-a reluat activitatea teatrală și cinematografică, Venus Express fiind cel mai amplu proiect regizoral al său de până acum.

“Am scris Venus Express ca o revolta artistica față de ceea ce trăim astăzi: o lume din ce în ce mai fragmentată, în care reperele, principiile și valorile sunt distruse, uitate sau înlocuite de un canibalism al puterii și controlului. Așa a apărut Venus Express, dintr-o nevoie de sens și de umanitate.

Întâlnirea cu Richard a fost ca o mângâiere familiară. Talentul si ideile lui aduc Venus Express la viata intr-un mod cinematografic prin proiectiile si efectele speciale pe care le-a creat. Tot el mi l-a prezentat pe George, cu care nu avusesem ocazia să lucrez în România, dar care m-a impresionat prin profesionalismul și talentul lui.

Nu știu exact unde va ajunge nava Venus Express, dar știu că am câștigat doi prieteni, Richard și George, cu care îmi doresc să colaborez și pe viitor. Și poate, într-o zi, vom spune o poveste cu rădăcini românești.”

George Piștereanu, actor român stabilit în Los Angeles de 4 ani, este cunoscut pentru rolul din Eu când vreau să fluier, fluier, film premiat la Berlinală. A mai jucat în Loverboy, You’re Ugly Too, The Whistler (Cannes 2019), The Asset, The Contractor, precum și în seriale TV de succes. A absolvit UNATC și a fost actor al Teatrului Național București.

“Venus Express este genul de proiect care m-a scos complet din zona de confort – și tocmai asta m-a atras. Este un text puternic, cu umor negru și accente profetice, care pune sub lupă direcția în care ne îndreptăm ca specie. Personajul meu, Elan, are o doză de nebunie lucidă care mi-a plăcut enorm – e un om care vrea să salveze lumea, dar într-un mod complet distructiv.

Cristina a reușit să creeze o poveste care îți rămâne în minte și te face să râzi amar. Mă bucur mult de această întâlnire artistică și, mai ales, că lucrez cu Richard, un prieten și un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Ne știm bine și lucrăm ușor împreună, ceea ce face tot procesul mai plăcut și mai eficient. E o energie bună în echipa asta, una care se simte pe scenă. Sper ca publicul din Los Angeles să se lase purtat de Venus Express, chiar dacă destinația e imprevizibilă.”

Richard Stan este un regizor român stabilit în Los Angeles, cunoscut pentru videoclipurile sale care au depășit 1 miliard de vizualizări. A lucrat cu nume mari din muzica românească — Antonia, Alex Velea, Connect-R, Puya — dar și cu artiști de top din hip-hopul american — Rick Ross, Krayzie Bone (Bone Thugs-n-Harmony), Chingy. A fost desemnat Cel mai bun regizor de videoclipuri în 2019, la New York, și nominalizat în 2021 la categoria Cel mai bun regizor de videoclipuri balcanic, în cadrul Golden Panther Awards.

Dincolo de cariera în muzică, Richard are o experiență artistică solidă în teatru – a lucrat timp de 20 de ani la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București ca light designer, operator pupitru lumini, multimedia designer și creator de conținut vizual pentru scenă.

În Venus Express, semnează light design-ul, multimedia design-ul, sound design-ul și este producătorul spectacolului.

„Mi-a fost dor de teatru! Când Cristina m-a contactat, am răspuns imediat. De când am venit în Los Angeles, m-am ocupat exclusiv de videoclipuri muzicale, dar prima dragoste nu se uită niciodată. Să revin la scenă, într-un proiect cu prieteni și colaboratori talentați, este o mare bucurie. Mă bucur enorm că lucrez cu Cristina — are o viziune puternică și autentică — și că lucrez din nou cu prietenul meu George, un actor pe care îl respect și alături de care lucrez mereu cu plăcere. Atmosfera de lucru e fantastică, iar Venus Express simt că e începutul unui nou capitol artistic pentru mine.” declara Richard Stan.

Echipa consideră acest proiect ca fiind o provocare artistică ce oferă o nouă perspectivă asupra creației colective și un prilej de bucurie pentru publicul internațional.