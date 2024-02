Un sportiv foarte cunoscut a murit în accident rutier!

Tragedie. Kenyanul Kelvin Kiptum, deţinătorul recordului mondial la maraton, a murit, duminică, într-un accident rutier în Rift Valley, Kenya. Alături de acesta a decedat și antrenorul său.

Kiptum se afla cu antrenorul său din Rwanda şi o femeie într-o maşină în apropierea localităţii Kaptagat din Rift Valley, când s-a produs accidentul. Femeia a supraviețuit, dar are răni grave.

Sportivul în vârstă de 24 de ani a stabilit recordul mondial la maratonul de la Chicago, în octombrie, cu un timp de două ore şi 35 de secunde, depăşind astfel 2:01:09 timpul reuşit de conaţionalul său Eliud Kipchoge la Berlin în 2022.

Avea în continuare planuri mari. Kiptum, care a înregistrat trei dintre cei mai rapizi şapte timpi de maraton din istorie, spera să devină primul om care să alerge maratonul în mai puţin de două ore în condiţii de cursă la Rotterdam, în aprilie, precum şi să debuteze la Jocurile Olimpice de la Paris din vară.

„Suntem şocaţi şi profund întristaţi să aflăm de pierderea devastatoare a lui Kelvin Kiptum şi a antrenorului său, Gervais Hakizimana. În numele întregii World Athletics, transmitem cele mai profunde condoleanţe familiilor lor, prietenilor, colegilor de echipă şi naţiunii kenyene”, a transmis preşedintele World Athletics, Sebastian Coe, printr-un comunicat.

Kelvin Kiptum was a star. Arguably one of the world’s finest sportsmen who broke barriers to secure a marathon record.

He was only 24 yet, as a hero, triumphed in Valencia, Chicago, London and in other top competitions. His mental strength and discipline were unmatched. Kiptum… pic.twitter.com/Ff7nild1CG

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) February 12, 2024