George Simion, despre interdicția în Ucraina. ”Am vrut să trec granița și…”

Președintele AUR, George Simion, a susținut, duminică seară, la România TV, referindu-se la motivul pentru care are interdicție de a intra pe teritoriul Ucrainei, că interdicția a primit-o după ce a participat la comemorarea românilor masacrați de sovietici la Lunca și Fântâna Albă.

”Am acea interdicție din 2021. După Al Doilea Război Mondial s-au comis două masacre mari similare cu masacrul de la Smolensk asupra polonezilor, masacrul de la Herța și din Bucovina de Nord , de la Lunca și de la Fântâna Albă. Am fost acolo și i-am comemorat împreună cu locuitorii localității Mahala pe cei care au murit acolo și am vorbit, de fapt, despre acest adevăr istoric și am subliniat că autoritățile de la Kiev nu ar mai trebui să gireze crimele comise de sovietici și să recunoască vina pe care inclusiv ucraineni o au și implicarea lor în uciderea civililor români.

Pe 28 noiembrie, m-am dus la graniță, la Siret, unde câteva luni mai târziu veneau refugiați din Ucraina și unde în continuare este blocată acea vamă de camioane cu cereale care vin din Ucraina și am dat pașaportul, mă duceam la sărbătoarea Unirii Bucovinei cu țara. Am vrut să trec granița și mi-au spus că sunt probleme, chiar dacă aveam pașaport diplomatic și mi-au aplicat interdicție în pașaport. Nu am fost anunțat în prealabil așa că am acționat în instanță. Pentru ce? Pentru lupta mea pentru reîntregirea națională, de asta sunt interzis și acum în Ucraina”, a declarat George Simion, la România TV.

Întrebat dacă interdicția de a intra pe teritoriul Ucrainei are legătură cu întâlnirile cu reprezentanții KGB, liderul AUR a răspuns: ” Nu m-am văzut cu niciun rezident KGB. Nu m-am întâlnit și nici nu am vorbit cu cineva din KGB care vorbea o altă limbă decât română. E greu de crezut că am avut astfel de întâlniri”.