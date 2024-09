Un stadion cunoscut de la noi îşi schimbă numele

Stadionul „Michael Klein” devine Stadionul „Corvinul 1921 Hunedoara”. Consiliul Local al municipiului Hunedoara a decis vineri schimbarea denumirii Complexului Sportiv „Michael Klein” în Complexul Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara”, se arată într-un comunicat al echipei din Liga a II-a de fotbal.

Potrivit sursei citate, decizia vine în contextul în care, pe parcursul ultimelor patru luni, prin mai multe adrese, moştenitoarele fotbalistului simbol al Hunedoarei (soţia şi fiica) au notificat Primăria Hunedoara asupra faptului că sunt deţinătoare ale mărcii înregistrate „Michael Klein” (solicitare depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în 08.03.2023, marca fiind acordată în 18.12.2023 de către instituţia amintită), arătând că nu au fost consultate, informate şi nici nu s-a obţinut acordul lor scris, în urmă cu mai bine de 13 ani, când Consiliul Local a decis schimbarea numelui Stadionului „Corvinul” în Complex Sportiv „Michael Klein”, prin HCL nr. 139 din 28.07.2011.

Primăria municipiului Hunedoara deţine marca înregistrată „FC Corvinul 1921 Hunedoara”, iar, în contextul menţionat anterior, instituţia a fost obligată să schimbe denumirea complexului sportiv (implicit a stadionului), decizie adoptată astăzi printr-o hotărâre a Consiliului Local.

„Conducerea Primăriei Hunedoara a încercat împreună cu moştenitoarele lui Michael Klein şi reprezentanţii legali ai acestora identificarea unei soluţii pentru a nu se ajunge în situaţia în care numele stadionului să fie schimbat, însă discuţiile nu au avut rezultatul dorit de municipalitate. Din punctul de vedere al moştenitoarelor, singura soluţie acceptabilă ar fi fost încheierea unui contract de licenţiere pentru ca stadionul să se poată numi în continuare ‘Michael Klein’ (atât actualul stadion, cât şi cel nou, care urmează să fie construit de Compania Naţională de Investiţii). Un astfel de contract ar fi implicat, cel mai probabil, şi plata unor sume de bani. Primăria Hunedoara consideră că nu există cadru legal pentru a plăti bani publici pentru folosirea unei mărci înregistrate, aşa cum nu a existat nici în cazul mărcii ‘FC Corvinul 1921 Hunedoara’, brand recuperat de municipalitate în 2021 cu ajutorul banilor privaţi donaţi de iubitori ai fotbalului hunedorean şi ai simbolurilor sale”, se arată în comunicatul echipei Corvinul Hunedoara.

Pe lângă schimbarea numelui actualului stadion, Primăria municipiului Hunedoara a fost nevoită să solicite şi Companiei Naţionale de Investiţii schimbarea denumirii proiectului pentru construirea noului stadion din oraş. Astfel şi noua arenă se va numi tot „Stadionul Corvinul 1921 Hunedoara”, decizie luată din dorinţa de a preîntâmpina posibile situaţii litigioase.

În ultima notificare, transmisă prin intermediul unei case de avocatură la data de 4 septembrie 2024, atât Primăriei Hunedoara, cât şi Clubului Sportiv Corvinul, pe lângă solicitarea de a înceta de a mai folosi „sub orice formă numele şi imaginea lui Michael Klein, respectiv marca Michael Klein” fără acordul moştenitoarelor, se solicită şi achitarea sumei de 8.000 de euro „încasată din vânzarea la licitaţia din 4 septembrie 2021 a tricoului Michael Klein, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală”.

„Reamintim că, la data de 4 septembrie, Primăria municipiului Hunedoara, în cadrul evenimentului ‘Fotbal Centenar Corvinul’ a organizat, pe lângă ample manifestări derulate pe stadion, un dineu în cadrul căruia persoane private au donat bani pentru recuperarea mărcii ‘FC Corvinul 1921 Hunedoara’. În cadrul acestui eveniment, în schimbul sumei donate, persoanele în cauză au primit tricouri cu numele unor foşti jucători ai Corvinului, ai echipei naţionale a României sau ai unor echipe celebre din Europa. Aşa zisa ‘licitaţie de tricouri’ a fost doar o formă de divertisment oferită oaspeţilor donatori, nicidecum o licitaţie în toată regula”, precizează oficialii clubului hunedorean.

Primarul oraşului Hunedoara, Dan Bobouţanu, anunţă că disputa privind ‘vânzarea’ tricoului lui Klein va fi obiectul unui dosar în instanţă.

„De la bun început trebuie să precizez că nu există cadrul legal necesar pentru a plăti, din bani publici, dreptul de a utiliza numele ‘Michael Klein’ pentru stadion, aşa cum nu a existat această posibilitate nici pentru recuperarea din bani publici a mărcii ‘FC Corvinul 1921 Hunedoara’, marcă recuperată exclusiv din bani privaţi, donaţi de iubitori şi simpatizanţi ai echipei de fotbal din oraşul nostru. Am încercat să ajungem la un acord cu moştenitoarele dar, se pare, nu este posibil, cel puţin deocamdată. Totuşi, dorim să respectăm legea şi astfel suntem obligaţi să schimbăm numele stadionului. Denumirea de ‘Michael Klein’ a fost dată stadionului printr-o hotărâre a Consiliului Local din vara anului 2011. În ce priveşte solicitarea privind suma rezultată din aşa-zisa ‘vânzare’ a tricoului lui Michael Klein nu doresc să fac prea multe comentarii. De fapt, a fost vorba despre o donaţie răsplătită simbolic cu un tricou pentru fiecare donator care şi-a dorit acest lucru. Au existat şi persoane care au donat bani fără să solicite sau să se aştepte la vreun tricou, în cadrul evenimentului. În plus, a fost vorba despre un tricou nou-nouţ, inscripţionat cu numele lui Michael Klein, nicidecum despre un tricou vechi, care să fi fost purtat vreodată de fostul mare jucător sau care să-i fi aparţinut vreodată acestuia, ori familiei sale. Mai mult, aşa-zisa ‘vânzare’ a avut loc în septembrie 2021, iar la acea dată numele lui Michael Klein nu era ‘marcă înregistrată’. Cel mai probabil, problema celor 8.000 de euro plus inflaţie, plus dobândă, aşa cum se solicită, se va tranşa în instanţă. Mi se pare însă trist faptul că nu se ţine cont aşa cum ar trebui de un fapt important: suporterii şi Primăria au ţinut vie amintirea lui Michael Klein în memoria colectivă, prin organizarea comemorărilor anuale ale acestuia, ca exemplu. Alt exemplu: în istoria oraşului, primul titlu de ‘Cetăţean de Onoare al municipiului Hunedoara’ a fost acordat de Consiliul Local Hunedoara lui Michael Klein, pe 18 februarie 1993, la scurt timp după ce ne-a părăsit prematur. În plus, Primăria municipiului Hunedoara a amplasat, mai întâi, un bust al lui Mişa, apoi, în 2017, a ridicat o statuie a acestuia. Mă întreb acum, ce s-ar fi întâmplat dacă hunedorenii şi administraţia locală din Hunedoara nu ar fi făcut toate astea, în ultimii 30 de ani? Cu sau fără certificat de înregistrare la OSIM ca marcă înregistrată, cu sau fără pretenţii din partea moştenitoarelor, Mişa Klein rămâne în sufletele şi-n inimile noastre, ale tuturor”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.