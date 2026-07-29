Înainte de a vorbi punctual despre Guvernul Bolojan și lacunele din comunicare, să privim câteva cifre care descriu atitudinea față de presă.

La nivel global, libertatea presei se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, potrivit Indexului Mondial al Libertății Presei realizat de Reporteri fără Frontiere (RSF). România se află pe locul 49 în lume, la o poziție sub Uruguay și la o poziție peste Armenia.

Pe 17 iulie, Comisia Europeană a publicat raportul anual privind statul de drept în România. La capitolul libertatea presei, raportul subliniază că „problemele privind accesul la informații persistă, iar proiectul unui nou cod de procedură administrativă este încă în curs de elaborare”.

„Guvernul nu a raportat niciun progres cu privire la acest aspect (…) Organizațiile societății civile au semnalat că dreptul de acces la informații nu este întotdeauna respectat de autoritățile publice”, se mai arată în raport (pagina 20).

Marți seara, la Palatul Victoria, jurnalistul Libertatea Cristian Otopeanu a publicat o poză de la declarațiile de presă ale premierului interimar Ilie Bolojan, în care sala era mai mult goală. Erau doar trei jurnaliști prezenți. De ce?

De ce afectează comunicarea Guvernului Bolojan activitatea jurnaliștilor

Guvernul Bolojan a făcut din interacțiunea instituțională cu presa o cursă contra cronometru. Să luăm cazul ședinței de marți.

Biroul de presă al Palatului Victoria anunță ședința extraordinară de la ora 20.00 la ora 17.52. Cu două ore și opt minute înainte.

Ordinea de zi, adică proiectele de acte normative care intră în ședința de Guvern, a fost anunțată la ora 19.48. Cu 12 minute înainte de a începe.

Declarațiile de presă, adică o cuvântare fără a permite întrebări din partea jurnaliștilor, ale premierului demis Ilie Bolojan au fost anunțate cu nouă minute înainte, la ora 20.51.

Deficitul de comunicare a Guvernului Bolojan de marți nu a fost excepția, ci regula. De pildă, precedenta ședință ordinară de Guvern, de joi, 23 iulie. De precizat că joi este ziua destinată ședinței de Guvern, în mod tradițional.

Miercuri, la ora 18.00, Guvernul a anunțat ședința de joi pentru ora 11.00.

Ordinea de zi a ședinței a fost transmisă presei la ora 10.42, cu 18 minute înainte de a începe efectiv ședința.

La ora 18.00, premierul a făcut o conferință de presă. Ea a fost anunțată la ora 16.02, cu o oră și 58 de minute înainte. Un timp rezonabil pentru a permite jurnaliștilor să ajungă la conferința de presă, în traficul infernal din București.

Care sunt problemele

Problema este una de comunicare, dar și de timing. Un jurnalist acreditat la Palatul Victoria, pentru a se putea informa și documenta referitor la proiectele de acte normative din ședința de Guvern, are nevoie de timp.

Uneori sunt și 30 sau 40 de acte normative care pot intra într-o ședință de Guvern. Sunt sute sau chiar mii de pagini de documentare, anexe și note de fundamentare. Pentru a pune întrebări pe subiectele agendei la un eventual briefing de presă, jurnalistul are nevoie de timp. Timp pentru documentare, timp pentru a înțelege respectivul act normativ, care uneori variază de la câteva pagini la câteva zeci de pagini.

Jurnalistul lucrează contra cronometru, deci are timp de câteva ore pentru a citi sute de pagini de documente. Ori, când dai agenda ședinței cu câteva minute înainte de a începe ședința, timpul de documentare scade.

În plus când o declarație de presă este anunțată cu 9 minute înainte, jurnaliștii nu au timp efectiv pentru a ajunge din redacții în sala de briefing a Palatului Victoria. Mulți sunt la alte evenimente pe teren sau au redacțiile la distanță față de Guvern.

Și încă un aspect. Înaintea oricărei ședințe de Guvern se organizează, de regulă, cu o zi înainte, o ședință de Guvern pregătitoare. Este o ședință tehnică în care se stabilesc proiectele de acte normative care intră în ședința ordinară de Guvern, în funcție de stadiul avizelor obligatorii din circuit și așa mai departe.

Practic, reprezentanții Guvernului cunosc ce va intra în ședința ordinară de Guvern încă din momentul organizării ședințe pregătitoare.