Unde ții formolul. „Tremura, nu mai putea să stea pe picioare, s-a nimerit o problemă”

Bărbatul și-a dat seama că ceva este în neregulă după ce copilul începuse să aibă un comportament îngrijorător.

Timpul petrecut cu bunicul ar fi trebui să fie prilej de bucurie. Era puțin bolnav, avea tratament, dar bunicul se ocupa de asta.

Inconştienţa a dus la moartea unui copilaş de doar trei ani la o stână din judeţul Bacău

Totul era bine până ce băiețelul a intrat în casă. Când a ieșit, puțin după, bunicul l-a văzut cum își dă ochii peste cap, tremură, se clatină puternic și nu se mai ține pe picioare.

„Şi-a dat ochii peste cap. Nu doar o dată, de cinci-şapte ori…”, spune acesta, potrivit Observator.

Un moment de neatenție

„I-am dat sirop. S-a nimerit o problemă, a fost un bidonaş de formol”, spune bărbatul.

Leac băbesc

„Am ieşit cu copilul, am muls vaca din grajd, de acolo. Am gustat şi eu o gură din bidon. Am băut o gură de lapte de la vacă şi am venit la copil şi i-am dat pe gât. Copilul nu mai putea. Aşa strângea guriţa”, povesteşte bunicul.

„El a avut o boală. Nu avea voie să bea lapte de vacă, de capră, de oaie”, explică bărbatul.

Copilul a murit la scurt timp, nu a răspuns la manevrele de resuscitare ale cadrelor medicale.

Au pierdut copilul!

„…era deja mort în braţele noastre. În braţele mele şi ale bunicii”, nu s-a mai putut… nimic, spune bunicul.

Poliția s-a sesizat și a fost deschis un dosar penal sub acuzația uciderii din culpă.