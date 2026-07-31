Ursula von der Leyen cere ca returnările de migranți să fie „rapide”. Ceea ce se întâmplă în Ceuta este „inacceptabil”

Imaginile, inacceptabile

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să vină în Uniunea noastră fără a respecta regulile noastre. Trecerile ilegale trebuie să înceteze imediat. Rețelele de contrabandă trebuie destructurate. Iar returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit regulile noastre. Am însărcinat doi comisari să sprijine controlul situației”, a scris von der Leyen.

Von der Leyen a anunțat că a însărcinat doi comisari europeni să sprijine gestionarea crizei. Unul dintre ei colaborează deja strâns cu autoritățile spaniole și este pregătit să se deplaseze în zonele critice, pentru a oferi sprijin operațional suplimentar, inclusiv prin agenția Frontex. Cel de-al doilea comisar este în contact cu omologul său marocan.

Președinta Comisiei Europene, încrezătoare

Ursula von der Leyen s-a declarat încrezătoare că parteneriatul cu Marocul va aduce rezultate concrete.

Criza a izbucnit după ce aproximativ 49.000 de persoane au trecut ilegal granița dinspre Maroc spre exclava spaniolă Ceuta. Imagini cu mii de oameni forțând granița au circulat masiv pe rețelele sociale, stârnind reacții dure din partea unor politicieni și activiști anti-imigrație.

În Italia, premierul Giorgia Meloni, alături de premierul adjunct Matteo Salvini și ministrul de Externe Antonio Tajani, au cerut ca acordul Schengen să fie suspendat temporar sau Spania să fie dată afară din zona de liberă circulație.

Meloni a scris, pe X, că Italia este pregătite să ia „măsuri extraordinare” pentru a-și apăra granițele.

Laurent Nuñez, ministrul francez de interne, a anunţat vineri activarea „Forţei de intervenţie rapidă la frontieră pentru controale aprofundate” la graniţa cu Spania, ca urmare a crizei generate de afluxul neobişnuit de imigranţi din Maroc.

O criză gravă

Criza din Ceuta din 2026 este mai grava decât cea din 2021, cel puțin din punctul de vedere al numărului de imigranți lăsați de auroritățile marocane să intre în enclava spaniolă. Cel mai probabil, ca și în 2021, această criză indusă de guvernul de la Rabat se dorește a fi un avertisment pentru Spania, însă avertismentul trece dincolo de Sahara Occidentală.

Cetățenii pot circula liber între cele 29 de țări semnatare, potrivit acordului Schengen, însă mai multe țări au reintrodus controalele la unele frontiere, invocând riscurile legate de migrația ilegală.