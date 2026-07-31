Ursula von der Leyen cere ca returnările de migranți să fie „rapide”. Ceea ce se întâmplă în Ceuta este „inacceptabil”

Imaginile, inacceptabile
„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să vină în Uniunea noastră fără a respecta regulile noastre. Trecerile ilegale trebuie să înceteze imediat. Rețelele de contrabandă trebuie destructurate. Iar returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit regulile noastre. Am însărcinat doi comisari să sprijine controlul situației”, a scris von der Leyen.
Von der Leyen a anunțat că a însărcinat doi comisari europeni să sprijine gestionarea crizei. Unul dintre ei colaborează deja strâns cu autoritățile spaniole și este pregătit să se deplaseze în zonele critice, pentru a oferi sprijin operațional suplimentar, inclusiv prin agenția Frontex. Cel de-al doilea comisar este în contact cu omologul său marocan.
Președinta Comisiei Europene, încrezătoare
Ursula von der Leyen s-a declarat încrezătoare că parteneriatul cu Marocul va aduce rezultate concrete.
Criza a izbucnit după ce aproximativ 49.000 de persoane au trecut ilegal granița dinspre Maroc spre exclava spaniolă Ceuta. Imagini cu mii de oameni forțând granița au circulat masiv pe rețelele sociale, stârnind reacții dure din partea unor politicieni și activiști anti-imigrație.
În Italia, premierul Giorgia Meloni, alături de premierul adjunct Matteo Salvini și ministrul de Externe Antonio Tajani, au cerut ca acordul Schengen să fie suspendat temporar sau Spania să fie dată afară din zona de liberă circulație.
Meloni a scris, pe X, că Italia este pregătite să ia „măsuri extraordinare” pentru a-și apăra granițele.
Laurent Nuñez, ministrul francez de interne, a anunţat vineri activarea „Forţei de intervenţie rapidă la frontieră pentru controale aprofundate” la graniţa cu Spania, ca urmare a crizei generate de afluxul neobişnuit de imigranţi din Maroc.
O criză gravă
Criza din Ceuta din 2026 este mai grava decât cea din 2021, cel puțin din punctul de vedere al numărului de imigranți lăsați de auroritățile marocane să intre în enclava spaniolă. Cel mai probabil, ca și în 2021, această criză indusă de guvernul de la Rabat se dorește a fi un avertisment pentru Spania, însă avertismentul trece dincolo de Sahara Occidentală.
Cetățenii pot circula liber între cele 29 de țări semnatare, potrivit acordului Schengen, însă mai multe țări au reintrodus controalele la unele frontiere, invocând riscurile legate de migrația ilegală.
The images coming from Ceuta are unacceptable.
We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.
Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.
I tasked two Commissioners…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026
3 comentarii
Nu voi ati facut politica migratiei si ai obligat tarile din UE sa primeasca migranti in anumite cote ?
V-ati batut joc de populatia de peste 400 milioane oameni din tarile UE, de tot ce era de bun simt si ne -ati adus in pragul disperarii ?
Nu va imaginati in ce mizerie a ajuns Ceuta in 48 de ore in care zeci de mii de marocani isi fac nevoile pe unde se nimereste,dau foc la masini si au inceput si jafurile,bnormal!Cititi El Pais!
Boieroaico vezi ce ușor se destabilizizeaza pana și o tara mare ca Spania?
E nașpa ca nu poți da vina pe rusi.
Tind sa cred ca a venit nota de plata pentru faptul ca ai zadarnicit pacea în Ukrana.