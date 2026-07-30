VIDEO Mii de migranți iau cu asalt frontiera Uniunii Europene. Imagini dramatice din Ceuta arată oameni care merg pe dig și se aruncă în mare pentru a intra în Spania

Update 22:20 Armata spaniolă a fost mobilizată în Ceuta după ce forțele de ordine au fost depășite de amploarea crizei.

Situația din Ceuta a escaladat, iar autoritățile spaniole au decis mobilizarea armatei pentru sprijinirea forțelor de ordine. Potrivit informațiilor transmise de sursele Cotidianul, Garda Civilă nu ar mai fi reușit să gestioneze singură volumul mare al sosirilor, motiv pentru care a fost nevoie de intervenția structurilor militare.

Potrivit presei internaționale, autoritățile spaniole au activat un dispozitiv extins de sprijin, care include forțe ale armatei, alături de Garda Civilă și Poliția Națională, în contextul presiunii fără precedent asupra frontierei din Ceuta.

Știrea inițială

Imagini dramatice din Ceuta: migranții merg pe dig și intră în apă pentru a ajunge în Spania

Ceuta este un oraș autonom al Spaniei situat pe coasta Africii și reprezintă una dintre cele două frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Marocul.

Publicația spaniolă El Pueblo de Ceuta, care citează surse din Guardia Civil, relatează că numeroși migranți evită gardul de frontieră de pe partea marocană și înaintează pe jos pe digul Tarajal.

¡SOS Ceuta! No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo „Viva Pedro Sánchez”.… pic.twitter.com/Vuk2PeSIsb — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

Potrivit acelorași surse, înainte de a ajunge în dreptul dispozitivului Gărzii Civile, aceștia se aruncă în apă și înoată până la țărmul spaniol, parcurgând o distanță scurtă pe mare.

Guardia Civil explică, potrivit publicației spaniole, că în aceste situații pătrunderea nu mai este considerată, din punct de vedere juridic, una terestră, ci maritimă. Conform jurnaliștilor, această tactică este folosită în contextul unei hotărâri recente a Curții Supreme a Spaniei, care, potrivit interpretării prezentate de sursele citate, împiedică returnările imediate ale persoanelor care intră pe mare, spre deosebire de cele care depășesc barierele fizice ale frontierei.

Aproximativ 3.000 de migranți ar fi pătruns în Spania

Ar fi între 2.000 și 3.000 de migranți, potrivit presei internaționale, în timp ce sursele Cotidianul vorbesc despre depășirea pragului de 3.000 de migranți deja pătrunși în Spania. Până la momentul publicării acestui articol, autoritățile spaniole nu au comunicat o cifră oficială privind amploarea exactă a valului de sosiri, motiv pentru care estimările diferă în funcție de sursa citată.

Conform informațiilor obținute de Cotidianul din surse aflate la fața locului, autoritățile marocane sunt acuzate că nu intervin suficient pentru a opri valul de migranți care încearcă să ajungă în Ceuta.

Aceleași surse susțin că presiunea migratorie este folosită de Maroc și ca instrument de presiune politică în relația cu Madridul.

Până la acest moment, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile marocane.

De ce Ceuta este un punct fierbinte între Spania, Maroc și politica europeană privind migrația

Dincolo de imaginile dramatice cu migranți care încearcă să ajungă în Ceuta, situația are și o puternică dimensiune politică și diplomatică. Conform informațiilor transmise de sursele Cotidianul, există suspiciuni că valul de sosiri nu ar fi doar rezultatul unor inițiative individuale, ci ar putea fi influențat de acțiuni coordonate.

Precizăm că aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile marocane.

Criza readuce în prim-plan relația dificilă dintre Spania și Maroc, în special problema controlului frontierelor din zona Ceuta și Melilla. Cele două teritorii spaniole aflate pe continentul african reprezintă de ani de zile puncte sensibile în relația dintre Madrid și Rabat, iar gestionarea migrației a devenit una dintre principalele teme de tensiune dintre cele două state.

Situația are reverberații puternice și în politica internă a Spaniei. Guvernul condus de Pedro Sánchez este criticat de formațiunile de dreapta pentru modul în care gestionează problema migrației, în timp ce partidele conservatoare cer măsuri mai ferme pentru controlul frontierelor.

Ceuta este condusă în prezent de Juan Jesús Vivas, reprezentant al Partidului Popular (PP), iar autoritățile locale au cerut sprijin suplimentar de la guvernul central de la Madrid pentru gestionarea presiunii asupra sistemelor locale de primire.

În paralel, liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a descris situația din Ceuta drept o problemă de securitate națională și a cerut guvernului să recunoască gravitatea situației și să acționeze pentru restabilirea controlului la frontieră.

Vox a devenit una dintre cele mai vocale formațiuni politice din Spania în ceea ce privește combaterea imigrației ilegale și susține o abordare mult mai dură privind securitatea frontierelor.

În spațiul public românesc, partidul este comparat uneori cu AUR prin pozițiile sale privind migrația și identitatea națională, însă cele două formațiuni aparțin unor contexte politice diferite.

După alegerile regionale din Spania, Partidul Popular și Vox au format alianțe sau au ajuns la acorduri politice în mai multe comunități autonome și administrații locale.

O eventuală extindere a acestei colaborări la nivel național ar putea produce schimbări importante în politica spaniolă privind migrația, un subiect care provoacă deja dezbateri și tensiuni majore în societate.

Ministrul spaniol de Interne merge de urgență în Ceuta, iar tensiunile politice cresc

Potrivit Reuters, ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urmează să se deplaseze de urgență în Ceuta pentru a evalua situația creată la frontieră.

În paralel, actuala criză a reaprins disputa politică privind gestionarea migrației în Spania.

Reuters notează că opoziția critică Guvernul condus de Pedro Sánchez pentru modul în care gestionează situația de la frontieră, în timp ce executivul susține că lucrează împreună cu autoritățile marocane pentru limitarea traversărilor ilegale.

Guardia Civil: „Am trecut de la interceptarea migranților la intervenții umanitare”

Schimbarea modului în care au loc traversările modifică și activitatea forțelor de ordine.

Potrivit El Pueblo de Ceuta, surse din Garda Civilă afirmă că intervențiile de la frontieră au devenit, în multe cazuri, operațiuni de salvare.

Publicația îl citează pe Rachid Sbihi, reprezentant al Asociației Unificate a Gărzilor Civile (AUGC) din Ceuta, care declara că agenții au impresia că au trecut de la misiuni de interceptare la intervenții umanitare.

„Gardienii au senzația că fac pe taximetriștii. Înainte, cine recupera un înotător îl returna. Acum îl recuperează și îl duce la comisariat”, a declarat acesta, potrivit publicației spaniole.

Sursele citate mai arată că autoritățile spaniole cer o cooperare mai eficientă din partea forțelor marocane, deși Jandarmeria marocană a continuat, în cursul nopții, să intercepteze persoane aflate în apă.

Nici bilanțul victimelor nu este clar în acest moment

Associated Press relatează că au fost înregistrate cel puțin trei decese în timpul traversărilor pe mare, în timp ce RTVE a vorbit, în transmisiunile sale, despre un bilanț mai mare.

Pe de altă parte, Reuters citează declarațiile liderului orașului Ceuta, care afirmă că în ultima perioadă au fost recuperate aproximativ 60 de cadavre din mare, pe fondul intensificării traversărilor clandestine. Până la această oră, autoritățile spaniole nu au prezentat un bilanț oficial unic al victimelor asociate actualei crize migratorii.

Imaginile dramatice de la frontieră au făcut înconjurul lumii

Înregistrările publicate de presa spaniolă surprind zeci de persoane mergând pe digul Tarajal, iar înainte de a ajunge în dreptul dispozitivului Gărzii Civile acestea se aruncă în apă și înoată până la țărmul spaniol.

Publicația El Pueblo de Ceuta, care citează surse din Guardia Civil, arată că această tactică este folosită deoarece, odată intrați în apă, migranții ajung să fie tratați juridic ca persoane sosite pe mare, situație diferită de trecerea ilegală pe uscat.

Potrivit acelorași surse, agenții Gărzii Civile spun că intervențiile lor au devenit în multe cazuri misiuni de salvare și asistență umanitară.

„Așa arată o invazie”

„Așa arată o invazie”, scriu autorii clipului video dramatic.

Unul dintre cele mai distribuite videoclipuri din ultimele ore a fost publicat de contul Visegrád 24 pe platforma X și surprinde amploarea fenomenului despre care presa spaniolă și agențiile internaționale relatează de mai multe zile.

🇪🇸 This is what an invasion looks like… hundreds of illegals storming Spain’s shores Over 1,500 migrants have bypassed border security by swimming around the Tarajal breakwaters in just over a week, with arrivals averaging about 300 per day. Local reception systems have… pic.twitter.com/eUE47fx5e7 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Ce spune Spania despre criză: Pedro Sánchez anunță mobilizarea resurselor și cooperarea cu Marocul

În timp ce imaginile din Ceuta amplifică presiunea politică asupra guvernului spaniol, premierul Pedro Sánchez susține că autoritățile au început deja mobilizarea pentru gestionarea situației.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful guvernului spaniol a transmis că Executivul de la Madrid este „volcat” pe găsirea unei soluții rapide și că sunt mobilizate toate resursele necesare pentru revenirea la normalitate. Sánchez a precizat că autoritățile spaniole lucrează împreună cu oficialii marocani și cu partenerii internaționali.

„Guvernul Spaniei este concentrat pe oferirea unui răspuns imediat situației din Ceuta. Mobilizăm toate resursele necesare, lucrăm cu autoritățile marocane și internaționale și pregătim măsurile necesare pentru a restabili normalitatea cât mai curând posibil”, a transmis Pedro Sánchez, potrivit mesajului publicat de acesta.

Premierul spaniol a mai precizat că i-a comunicat situația președintelui regiunii autonome Ceuta, Juan Jesús Vivas, și a făcut apel la responsabilitate și cooperare pentru depășirea crizei.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Opoziția acuză o criză de securitate națională. Feijóo cere control imediat al frontierelor

Presiunea politică asupra Executivului de la Madrid crește după imaginile cu migranții care încearcă să ajungă în Ceuta. Liderul Partidului Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a criticat modul în care este gestionată situația și a cerut guvernului spaniol să intervină rapid.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Feijóo a descris situația din Ceuta drept „disperată” și a afirmat că Executivul nu poate ignora responsabilitățile pe care le are în gestionarea frontierei. Liderul opoziției spaniole a susținut că este vorba despre o problemă de securitate națională și a transmis sprijin autorităților locale conduse de Juan Jesús Vivas.

„Situația din Ceuta este disperată. Guvernul nu poate privi în altă parte în ceea ce privește obligațiile sale, pentru că ne aflăm în fața unei crize de securitate națională”, a transmis Alberto Núñez Feijóo, potrivit mesajului publicat de acesta.

Liderul PP a mai spus că susține cererea autorităților din Ceuta privind recunoașterea situației de urgență și „recuperarea imediată a controlului frontierelor”.

La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional. Todo el apoyo a @JuanVivasLara y a la ciudad autónoma, que pide unánimemente y con toda la razón que se reconozca la… pic.twitter.com/33a9HMjPas — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2026

Notă: Informații și imagini oferite de Marius Dobrescu.