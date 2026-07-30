În timp ce Franța arde, la propriu, extrema dreaptă vede în asta o oportunitate electorală | Analiză POLITICO

Edwige Diaz, deputată din partea Adunării Naționale și o apropiată a lui Le Pen din regiunea Gironde (afectată de incendii), declară că aceste flăcări sunt ultimele dintr-o serie de crize — de la vreme extremă la îngrijorări privind infracționalitatea și siguranța copiilor — care expun incapacitatea mai largă a guvernului de a proteja populația, potrivit POLITICO.

„Toate propunerile pe care le-am înaintat de ani de zile alături de Marine și Jordan [Bardella]… realizăm astăzi că sunt singurele care ne-ar fi putut scuti de aceste situații, de la protejarea împotriva incendiilor până la salvarea copiilor noștri”, a spus ea. „Din păcate, evenimentele actuale ne dau dreptate.”

Dacă acest argument va prinde sau nu la public rămâne incert. Însă Adunarea Națională s-ar putea să nici nu aibă nevoie ca alegătorii să o considere o autoritate în domeniul schimbărilor climatice; oportunitatea ei constă, în schimb, în scăderea credibilității partidelor care au guvernat Franța — și în senzația unora dintre alegători că statul nu mai este capabil să îi protejeze.

Cetățenii se tem că țara se destramă, iar extrema-dreaptă vrea să profite de temerile lor

Un studiu recent transmis publicației POLITICO — bazat pe patru grupuri de discuție (focus groups) formate din foști alegători de centru și centru-stânga care păreau puțin probabili să mai susțină acele partide — a evidențiat trimiteri repetate la o țară care se destramă. Participanții au invocat o serie de crize recente, inclusiv uciderea unei fete de 11 ani de către un suspect aflat anterior în atenția poliției, ca dovadă că guvernul nu reușește să acționeze. Această frustrare se extinde și la nivelul pregătirii pentru schimbările climatice. Într-un sondaj YouGov publicat luna aceasta, 74% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de politicile lui Macron de adaptare la schimbările climatice.

„Adunarea Națională beneficiază în mod mecanic de pe urma poziționării sale anti-sistem ori de câte ori apare un eveniment de știri care creează impresia, pe bună dreptate sau nu, că guvernele succesive nu au luat măsuri eficiente pentru a rezolva dificultățile cu care se confruntă francezii”, a declarat Mathieu Gallard, director de cercetare la firma de sondare Ipsos France.

Incendiile au pârjolit peste 1.000 de kilometri pătrați în sud-vestul Franței de la începutul verii — o suprafață de aproximativ 10 ori mai mare decât Parisul — și au forțat peste 200.000 de oameni să își părăsească locuințele. Survenite după ce un val de căldură extremă a uscat complet vegetația, acestea au ars deja aproape dublul suprafeței pârjolite în ultimul sezon devastator de incendii, cel din 2022.

Partidul lui Marine Le Pen nu a fost prea afectat de lipsa de credibilitate în ceea ce privește politicile climatice și de mediu

Imaginile cu regiunea Bordeaux, o zonă foarte populată și plină de destinații de vacanță îndrăgite, cuprinsă de flăcări, au adâncit o atmosferă deja sumbră atât în clasa politică, cât și în rândul cetățenilor obișnuiți. Macron a făcut o vizită inopinată în zonă luni pentru a se întâlni cu pompierii locali și a făcut un apel la unitate națională, în timp ce guvernul său a încercat să tempereze criticile la adresa reacției sale.

Marine Le Pen însăși a adoptat un ton mai reținut. Într-o postare pe X, ea a spus că imaginile au umplut țara de groază, a transmis susținere victimelor și familiilor evacuate și i-a lăudat pe pompieri și forțele de protecție civilă pentru „devotamentul lor excepțional”. Ea nu a criticat direct guvernul.

În timp ce Franța s-a topit sub temperaturi record, Adunarea Națională nu a plătit până acum un preț politic prea mare pentru lipsa sa de credibilitate în ceea ce privește politicile climatice și de mediu.

În schimb, partidul a încercat să își îndrepte atenția către adaptare — modul în care guvernul îi protejează pe oameni de consecințele încălzirii climatice — mai degrabă decât către măsurile de reducere a emisiilor. În timpul unui val de căldură din iunie, formațiunea a propus ajutoare financiare pentru instalarea de aer condiționat în locuințe și clădiri publice, prezentând planul ca pe un răspuns imediat la îngrijorările alegătorilor privind sănătatea și siguranța lor.

Propunerea a atras atenția, a spus Gallard, dar el s-a întrebat dacă incendiile de vegetație îi vor oferi Adunării Naționale aceeași oportunitate politică. „Nu sunt sigur că vor avea un profit uriaș în acest caz, deoarece au o credibilitate foarte limitată pe probleme de mediu”, a spus el.

Adunarea Națională dă vina pe regulile de mediu, care ar fi făcut intervențiile mai dificile

Adunarea Națională s-a chinuit să explice cum va fi finanțată propunerea privind aerul condiționat. Oponenții au respins-o, catalogând-o drept o simplă manevră de fațadă din partea unui partid care s-a opus în mod repetat măsurilor menite să limiteze schimbările climatice. Cu toate acestea, propunerea a scos la iveală o vulnerabilitate a partidelor tradiționale.

Pe măsură ce alegătorii devin tot mai îngrijorați de efectele imediate ale căldurii, incendiilor și altor fenomene meteorologice extreme, dezbaterea politică se mută de la țintele climatice pe termen lung către capacitatea guvernelor de a-i proteja pe cetățeni acum.

Rivalii de stânga, care au pledat mult timp pentru măsuri mai ferme de combatere a schimbărilor climatice, replică spunând că partidul a votat consecvent împotriva planurilor menite să abordeze cauzele profunde ale acestora, atât la nivel european, cât și național.

„La un moment dat, toată lumea va trebui să răspundă pentru pozițiile sale în fața publicului și în fața istoriei”, a scris pe Facebook eurodeputatul de centru-stânga și aspirantul la prezidențiale Raphaël Glucksmann.

„De luni și ani de zile, dreapta și extrema dreaptă sunt angajate într-o luptă înverșunată împotriva agendei climatice europene”, a adăugat el.

Diaz, din partea Adunării Naționale, a întors acel argument împotriva criticilor, dând vina pe regulile de mediu pentru îngreunarea intervențiilor. Ea a indicat normele antipoluare impuse de UE pentru echipamentele de stingere a incendiilor ca exemplu de politici care, în opinia ei, sunt prost adaptate la realitatea din teren.

„Cei care susțin că sunt în fruntea luptei pentru mediu au impus politici care sunt acum responsabile pentru situația actuală”, a spus Diaz. „Dacă există astăzi un partid care poate salva mediul, acela este al nostru.”