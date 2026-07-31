Cutremur geopolitic provocat de criza din Ceuta. Italia amenință cu suspendarea Spațiului Schengen pentru Spania, în timp ce SUA și Israelul lansează atacuri dure la adresa Madridului

O criză umanitară și de securitate de proporții a declanșat un adevărat taifun diplomatic la nivel internațional. Enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii a fost scena unei intrări masive de migranți ilegali, joi, 30 iulie 2026, eveniment catalogat drept cea mai gravă criză de la granița hispano-marocană din mai 2021. Cu 14 cadavre recuperate în doar 24 de ore și cu Armata spaniolă mobilizată de urgență pe străzi, undele de șoc au depășit rapid granițele, transformând situația într-un conflict deschis între Madrid, Roma, Washington și Ierusalim.

Mii de oameni trec granița. Armata spaniolă intervine în Ceuta

Situația a scăpat complet de sub control joi dimineață, când mii de persoane, în principal tineri bărbați marocani, dar și familii cu femei și minori, au luat cu asalt enclava spaniolă. Aceștia au reușit să pătrundă pe teritoriul european ocolind digul El Tarajal și flancând gardul frontalier care desparte Ceuta de Maroc. Disperarea a dus la o tragedie de proporții, autoritățile spaniole fiind nevoite să recupereze 14 cadavre din apele mării într-un interval de doar 24 de ore.

Guvernul de la Madrid a reacționat decretând starea de urgență pe plan local și mobilizând Armata pentru a sprijini forțele de ordine copleșite. Imaginile dramatice cu migranții epuizați, cu desfășurările masive de trupe și cu autoritățile marocane folosind tunuri cu apă pe partea lor de graniță au făcut rapid înconjurul lumii, declanșând reacții în lanț în cancelariile occidentale.

Axa Roma – Madrid se prăbușește. Italia vrea să închidă Spațiul Schengen

Cea mai dură reacție din interiorul Uniunii Europene a venit din partea Guvernului Italiei, condus de Giorgia Meloni. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, premierul italian a avertizat că imaginile care vin din Ceuta sunt șocante și demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare concretă la adresa securității frontierelor Europei.

Meloni a anunțat că a purtat discuții de urgență cu ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, și a subliniat că Italia nu va sta pasivă să privească. Premierul a adăugat că sunt convocate organele de securitate relevante și că Roma este pregătită să intervină cu măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea Spațiului Schengen în relația cu Spania, pentru a apăra siguranța cetățenilor italieni.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Reacția Vicepremierului Tajani

Tensiunile fuseseră deja amplificate de vicepremierul italian Antonio Tajani, care a declarat public că susține închiderea Spațiului Schengen pentru Spania și și-a exprimat încrederea deplină în acțiunile ministrului Piantedosi. Tajani a lansat un atac direct la adresa deciziilor luate de Guvernul de la Madrid, afirmând că imaginile din Ceuta arată cât de greșită este hotărârea Spaniei de a acorda cetățenie spaniolă, și implicit europeană, unui număr de peste 500.000 de imigranți neregulari, o politică despre care susține că încurajează direct traficul de persoane.

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

„Pe tema imigrației ilegale, nu vom ceda niciun centimetru: apărarea granițelor, oprirea traficanților de persoane și asigurarea repatrierilor efective vor continua să fie linia acestui Guvern.” — Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei.

Replica Spaniei nu s-a lăsat așteptată. Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a răspuns cu furie acuzațiilor venite de la Roma. Referindu-se la declarațiile lui Tajani, Albares a calificat mesajul drept „nedemn pentru un ministru de Externe al unei țări prietene și partenere”, de la care Madridul „se aștepta la solidaritate europeană, nu la demagogie partizană”. Șeful diplomației spaniole a clarificat că evenimentele de joi sunt exclusiv rezultatul unei hotărâri judecătorești recente și nu au nicio legătură cu politicile guvernamentale vizate de criticile Italiei. În semn de protest oficial, Albares a anunțat convocarea de urgență a ambasadorului Italiei la Madrid.

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Administrația Trump și Tel Aviv-ul atacă „politicile de extremă stânga” ale Spaniei

Criza a oferit ocazia Statelor Unite și Israelului de a sancționa diplomatic Guvernul condus de Pedro Sánchez. Reprezentanții Casei Albe au dat vina exclusiv pe autoritățile spaniole. Anna Kelly, purtător de cuvânt adjunct al Casei Albe în administrația Trump, a declarat că președintele american a avertizat de mult timp Europa cu privire la consecințele aplicării unor politici globaliste de extremă stânga, în special cele care facilitează imigrația în masă, notează Heraldo.es.

Oficialul american a lansat un avertisment sumbru, transmițând că Spania și alte națiuni care au adoptat această „filosofie distructivă” trebuie să își schimbe imediat cursul, altfel riscă propria lor dispariție.

În același timp, reprezentantul Israelului, Danny Danon, a folosit prilejul pentru a taxa pozițiile pro-palestiniene exprimate constant de Spania în ultima perioadă. Într-o postare pe rețeaua X, Danon a remarcat ironic că Spania, o țară care nu ratează nicio ocazie de a da lecții Israelului, a ajuns să declare stare de urgență în Ceuta din cauza propriei politici de imigrație.

Spain, which never misses an opportunity to lecture Israel, has declared a state of emergency in Ceuta following the crisis over its immigration policy. Maybe before it continues lecturing us, it’s time it explained to the world why it still maintains colonial enclaves in… — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) July 30, 2026

Diplomatul israelian a sugerat că, înainte de a mai oferi lecții de moralitate, Madridul ar trebui să explice lumii de ce menține în continuare enclave coloniale pe continentul african.

Reacția Bruxelles-ului și negocierile cu Marocul

În mijlocul acestei crize diplomatice, Comisia Europeană a încercat să calmeze situația. Comisarul european desemnat pentru afaceri interne, Magnus Brunner, a transmis că a luat legătura cu ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, și a reiterat disponibilitatea Uniunii Europene de a spori sprijinul acordat Spaniei, inclusiv prin mobilizarea agenției Frontex. Brunner a precizat că Bruxelles-ul menține contactul și cu autoritățile marocane pentru a se asigura că sunt depuse toate eforturile necesare prevenirii acestor călătorii periculoase.

I conveyed to Minister Grande-Marlaska the EU’s readiness to increase support to Spain, including through Frontex, to control the situation. We are also following up with the Moroccan authorities to ensure all necessary efforts are made to prevent these dangerous journeys. — Magnus Brunner (@magnusbrunner) July 30, 2026

În ciuda tensiunilor globale, pe plan local, Guvernul spaniol și cel marocan au convenit să își consolideze coordonarea pentru a returna cât mai repede posibil toate persoanele care au intrat ilegal. Interesant este contextul temporal al acestei crize: asaltul asupra enclavei a coincis cu sărbătorirea aniversării întronizării monarhului marocan, Mohamed al VI-lea. Mai mult, Departamentul de Stat al SUA a emis cu această ocazie o notă de felicitare la adresa suveranului de la Rabat, amintind prietenia solidă de aproape 250 de ani dintre cele două națiuni și reafirmând fără echivoc sprijinul Administrației Trump pentru suveranitatea marocană asupra Saharei Occidentale, considerând propunerea de autonomie a Rabatului drept singura soluție viabilă, mai scrie Heraldo.

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