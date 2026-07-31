Vacanță în Grecia fără să plece de acasă. Un bărbat a investit peste 60.000 de lei pentru a recrea un sat elen autentic

Vacanța în Grecia nu mai înseamnă neapărat un bilet de avion și o rezervare la hotel. Un bărbat din Elveția a demonstrat că atmosfera insulelor elene poate fi recreată chiar în propria curte, după ce a investit peste 60.000 de lei într-un proiect spectaculos care a atras atenția internauților din întreaga lume, scrie ProTv.

Michael Scherrer, un creator de conținut în vârstă de 48 de ani, a petrecut aproximativ un an transformând grădina casei sale, situată în apropierea Lacului Constance, într-o replică fidelă a unui sat grecesc. Investiția s-a ridicat la aproximativ 10.000 de lire sterline, echivalentul a peste 60.000 de lei.

Rezultatul este impresionant: alei pavate, clădiri văruite în alb cu obloane albastre, o tavernă în miniatură și numeroase detalii arhitecturale specifice insulelor din Marea Egee. Întregul decor oferă senzația că vizitatorii au ajuns într-o destinație de vacanță din Grecia.

Potrivit lui Michael Scherrer, proiectul a pornit din dorința de a se bucura de atmosfera mediteraneană fără să plece de acasă. El spune că, în timpul verii, de fiecare dată când intră în acest spațiu, are impresia că se află într-un sat grecesc autentic. Barul amenajat în curte contribuie la experiență și completează decorul inspirat de tavernele elene.

Amenajarea a devenit rapid un punct de atracție

Amenajarea a devenit rapid un punct de atracție pentru familie și prieteni. Aceștia obișnuiesc să facă fotografii în decorul spectaculos și să le posteze pe rețelele sociale, iar imaginile îi păcălesc adesea pe cei care cred că au fost realizate în Grecia. Chiar și sora proprietarului a reușit să-și surprindă colegii, care au fost convinși că petrecuse weekendul într-o vacanță pe una dintre insulele elene.

Drumul până la finalizarea proiectului nu a fost însă lipsit de obstacole. Proprietarul spune că lucrările au durat mai mult decât estimase din cauza procedurilor birocratice pentru obținerea autorizațiilor în Elveția, dar și din cauza iernilor care au întrerupt construcția pentru perioade îndelungate.

Planuri de extindere

Deși satul grecesc este deja complet funcțional ca spațiu de relaxare, Michael Scherrer are planuri de extindere. El intenționează să transforme una dintre căsuțele construite în curte într-o cameră destinată oaspeților, astfel încât și alți vizitatori să poată experimenta atmosfera unei vacanțe în stil grecesc. În plus, proprietarul spune că mai dispune de aproximativ 900 de metri pătrați pe care îi poate amenaja în viitor, semn că proiectul inspirat de Grecia este departe de a se încheia.