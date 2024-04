Victor Ciutacu îl pupă-n… ocupaţie pe Cătălin Cîrstoiu

Realizatorul România TV Victor Ciutacu îi critică pe cei care au o părere negativă despre competentele candidatului PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu. Ciutacu nu dă nume, dar spune de ei că îi fac propagandă lui Nicuşor Dan.

„Iti trebuie o mare doza de nesimtire sa fii propagandist al lui Nicusor Dan si sa razi de inadecvarea lui Catalin Cirstoiu. Si multa nesimtire sa bati apropouri la studiile medicului care candideaza. Iar asta o scrie unul care n-a ratat nici un moment in care putea sa taxeze campania penibila pe care niste umflati cu pompa o deruleaza parca intentionat in detrimentul lui. Altfel, spre deosebire de primarul general in exercitiu, a carui intreaga existenta e un festival al ridicolului, macar chirurgul are o meserie si o ocupatie legitima„, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Mergând pe logica lui, se poate spune că si Victor Ciutacu este un propagandist al lui Cătălin Cîrstoiu.