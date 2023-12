(VIDEO) Ascunzătoarea liderului Hamas

Armata israeliană a anunţat că a localizat şi distrus o ascunzătoare aparţinând liderului Hamas Yahya Sinwar în nordul Fâşiei Gaza. Este vorba despre un apartament împreună cu un sistem de tuneluri de mari dimensiuni aflat sub acesta, relatează The Times of Israel.

Forţele de apărare israeliene (IDF) arată că au făcut „multe descoperiri” în apartament care indică faptul că acesta a fost folosit de Sinwar ca ascunzătoare. Puţul era săpat până la o adâncime de 20 de metri şi ducea la un tunel lung de 218 metri cu mai multe ramificaţii, conform IDF. Pasajele subterane dispuneau de electricitate, sisteme de filtrare a aerului, instalaţii sanitare, camere de odihnă şi de rugăciune şi alte echipamente menite să le permită membrilor de rang înalt ai Hamas să rămână ascunşi pentru perioade lungi de timp. Tunelul a fost distrus.

The IDF says it has located and demolished a hideout apartment belonging to Hamas leader Yahya Sinwar in northern Gaza, along with a large tunnel system under it.

The apartment, located on the outskirts of Gaza City, was found by the 14th Reserve Armored Brigade and later… pic.twitter.com/QYaHoeCwVT

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 29, 2023