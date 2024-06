(VIDEO) Dureros pentru ruşi

Un incendiu masiv a cuprins o rafinărie de petrol după un atac nocturn cu drone în oraşul Azov, în regiunea Rostov unde se află cartierul general militar al operaţiunii ruse în Ucraina, au anunţat marţi autorităţile locale, informează AFP.

„Rezervoare de petrol au luat foc la Azov în urma unui atac cu drone. Potrivit primelor informaţii, nu sunt victime”, a scris pe Telegram Vasili Golubev, guvernatorul regiunii Rostov din sudul Rusiei.

La ora 04:00 GMT, 208 pompieri, 39 de vehicule şi un tren de pompieri ce transporta diverse echipamente au fost desfăşurate la faţa locului pentru a stinge incendiul, potrivit lui Golubev.

Russian Telegram channels report that tanks with petroleum products are on fire after a drone attack on Azov, Rostov region of Russia. pic.twitter.com/0X0XtLPnEH

In the city of Azov, Rostov Region, Ukrainian drones attacked a port oil storage facility. Russian media reports that the fire has been going on for more than two hours. There is significant damage. pic.twitter.com/vSdNzSNu64

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2024