(VIDEO) Încăierare cu scaunele la EURO

Poliţia germană a arestat duminică şapte suporteri sârbi în urma unor încăierări cu fanii englezi la Gelsenkirchen, cu puţin timp înainte de meciul de la Euro 2024 dintre naţionalele celor două ţări.

Incidentele au avut loc pe terasa unui restaurant din oraş.

Imagini filmate la fata locului arată o bătaie pe terasa restaurantului, în timpul căreia au fost aruncate scaune.

Selecţionata Angliei a învins reprezentativa Serbiei cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, într-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal – EURO 2024.

Anglia, una dintre pretendentele la trofeu, s-a impus prin golul marcat de Jude Bellingham (13), însă nu a impresionat în faţa unei formaţii a Serbiei care a arătat forţă fizică şi lipsă de inspiraţie.

England and Serbia fans clashing in the streets of Gelsenkirchen.

😨 pic.twitter.com/SljpQLySRU

— Football Away Days (@FBAwayDays) June 16, 2024