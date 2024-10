(VIDEO) Coreea de Nord a aruncat în aer drumuri care o legau de Coreea de Sud

Tensiuni mari. Armata nord-coreeană a distrus marţi, prin exploziv, secţiuni de drumuri folosite cândva pentru comerţul transfrontalier cu Coreea de Sud, a anunţat Seulul, într-un nou episod al tensiunilor în creştere dintre cei doi inamici, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Coreea de Nord a aruncat în aer părţi din drumurile Gyeongui şi Donghae la nord de linia de demarcaţie militară”, a precizat Statul Major Interarme al Coreei de Sud, folosind denumirea oficială a graniţei intercoreene.

Ca răspuns, forţele sud-coreene au tras focuri de armă pe propriul teritoriu, a adăugat instituţia, fără a oferi detalii.

Live footage! Video of North Korea blowing up road between North and South Korea pic.twitter.com/oZy87qWn1P

🇰🇵🇰🇷SEOUL (@CNN) — South Korean military releases new video of North Korea blowing up 2 road / railways that used to connect the Koreas.

CNN Story: https://t.co/VXH8iZVrcd pic.twitter.com/x8wF2JhfS6

— Mike Valerio (@ValerioCNN) October 15, 2024