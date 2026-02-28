VIDEO De ce USR pune la Avocatul Poporului o pensionară specială? ”Toți sunt toxici, corupți și netrebnici? E o greșeală”

Ministrul Apărării și liderul USR Gorj, Radu Miruță, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, de ce USR o susține pe Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului. Rizoiu e pensionară specială la vârsta de 50 de ani și unul dintre donatorii președintelui Nicușor Dan în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.

”Să știți că în campania președintelui Nicușor Dan au donat mii de oameni. Bun, asta e foarte bine că a donat, nu e nimic rău. A donat la vedere, n-a dat sume la sacoșe. Eu spun ce am spus și până acum. Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toți toxici sau că nu merită să le recunoști caracteristicile profesionale. Noi spunem că nu-i normal să ai pensie specială. Noi spunem că nu-i normal să te pensionezi la 48 de ani și după aceea să te angajezi tot la stat. Dar dacă USR a luat un număr de voturi care nu-i permite singur să schimbe aceste lucruri, până când va reuși să facă asta, toți oamenii din sistem înseamnă că sunt implicit, by default, toxici și corupti și netrebnici? E o greșeală”, a spus Radu Miruță.

Miruță: Probabil că mai există oameni care nu sunt pensionari speciali

Liderul USR a fost întrebat dacă partidul nu putea totuși să găsească, pentru funcția de Avocat al Poporului, o persoană care să nu fie pensionar special.

”Probabil că mai există oameni care nu sunt pensionari speciali, care sunt mai buni. USR asta a găsit și a considerat că este profesionist a fi răspunzător de atribuțiile de la Avocatul Poporului”, a spus Radu Miruță.

Deputatul USR susține că nu ar fi votat niciodată propunerile PSD pentru CCR, însă USR este într-o coaliție de guvernare și trebuie să facă anumite compromisuri politice pentru a-și pune „oameni curați” în alte funcții din stat.

”Așa funcționează lucrurile într-o coaliție. M-ați întrebat și dumneavoastră cum am votat diverse propuneri pentru Curtea Constituțională, pe care nu i-aș fi votat niciodată. Am făcut asta și pentru ca USR, pe jetonul pe care l-are, să-și pune niște oameni curați în altă parte. Noi avem 15% în Parlament. Cu 15% în Parlament nu putem pune nimic. Și atunci o coaliție funcționează la modul care îți pun în continuare pe cineva care n-aș crede eu că e bun, dar rezolv în societate o bucată – eu trimit pe cineva de care sunt convins că e profesionist. Gândiți-vă că USR și pierde orice credibilitate dacă numește, după ridicatul așteptărilor de-a lungul istoriei, oameni care nu sunt profesioniști. Dar eu văd mai degrabă atacurile din spațiu public ale oponenților politici și, uneori, chiar ale colegilor din coaliție, nu pentru grija față de brandul USR, ci pentru că s-ar putea să fie speriați de ce urmează să facă oamenii aceia acolo și s-ar putea să realizeze că lumea se va uita la numirile USR ca o referință prin comparație cu alte numiri”, a încheiat ministrul Apărării.

PSD: Nu o votăm pe Roxana Rizoiu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, în cazul în care nominalizarea rămâne Roxana Rizoiu, care beneficiază de pensie specială. Fără voturile PSD, Roxana Rizoiu nu poate fi numită în funcția de Avocat al Poporului.

”Îndemn să-şi schimbe propunerea de Avocat al Poporului sau doamna Rizoiu să renunţe la pensie specială. Dacă lucrurile astea se vor întâmpla, nu am niciun fel de problemă să votez propunerea USR. Dar eu cred că-i de bun-simț să ieşim din zona asta de ipocrizie de care dau dovadă aceşti domni”, a spus Sorin Grindeanu.