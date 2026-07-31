UPDATE: Comunicatul celor de la Dinamo 2

Dinamo București a emis un comunicat în care precizează faptul că șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct, în timp ce se afla la volan.

Dinamo precizează faptul că un membru al staff-ului medical, Constantin Covaciu, a decedat în urma impactului.

De asemenea, clubul mai precizează că antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la una dintre mâini și de află la spital, în afara oricărui pericol, iar jucătorii și staff-ul au fost, de asemenea răniți, dar, în acest moment, sunt în siguranță.

Comunicatul oficial al clubului despre accidentul în care a fost implicat microbuzul

„Comunicat oficial – Dinamo 2

Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, se arată în comunicatul clubului Dinamo București. https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-31-at-11.33.42-1.mp4

UPDATE: Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic.

UPDATE: Comunicatul ISU Argeș

ISU Argeș a remis un comunicat de presă în privința accidentului în care a fost implicat microbuzul în care se aflau jucători ai celor de la Dinamo 2. Conform acestuia, două persoane au rămas încarcerate și se intervine pentru extragerea lor.

„Accident rutier în municipiul Câmpulung, județul Argeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate.

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD.

Misiunea este în desfășurare.”, se precizează în comunicatul celor de la ISU Argeș.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Microbuzul echipei secunde a celor de la Dinamo 2 a fost implicat într-un accident rutier, la Câmpulung Muscel, în județul Argeș, acolo unde echipa se află în cantonament.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, în urma acidentului.

Microbuzul, în care se aflau 16 persoane, ar fi ieșit de pe carosabil și s-ar fi izbit de un copac.