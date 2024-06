(VIDEO) În Canada, situaţie de neimaginat!

Autorităţile din oraşul Calgary din Canada le-au ordonat joi celor 1,4 milioane de locuitori ai săi raţionalizarea extremă a apei pentru o perioadă nedeterminată, după ruperea unei „conducte de apă importante”, transmite AFP.

Fără duş, baie sau vase spălate.

O „alertă critică privind alimentarea cu apă” a fost trimisă în zori pe telefoanele mobile ale locuitorilor, avertizându-i că nivelul apei „a atins o stare critică” afectând capacitatea oraşului de a aproviziona populaţia şi de a fi pregătit în caz de incendiu.

Îndemnând locuinţele şi magazinele să economisească apa, primarul Jyoti Gondek le-a recomandat „să nu facă duş sau baie, să nu spele vesela sau rufele” până când situaţia va fi rezolvată.

În cartierul în care s-a produs avaria, vehiculele trebuie să circule prin torenţii de apă care au inundat străzile, în timp ce locuitorii sunt avertizaţi în special să fiarbă apă pentru a bea sau a se spăla pe dinţi.

„Fiecare picătură de apă contează până când se va face reparaţia. Toţi locuitorii oraşului trebuie să fie uniţi”, a declarat într-o conferinţă de presă Sue Henry, responsabila agenţiei de gestionare a urgenţelor din Calgary.

Cauza ruperii conductei este deocamdată necunoscută, iar rezervoarele oraşului întâmpină dificultăţi în a se umple normal, a precizat primăria, care estimează că reparaţia ar putea dura „mult timp”.

Provincia Alberta se confruntă în prezent cu o secetă importantă, dar râul Bow, din care Calgary îşi aduce apa, şi-a văzut condiţiile îmbunătăţite în această primăvară, potrivit autorităţilor.

Here’s why you have no water in Calgary right now. Main break in Montgomery. City crews not here yet. #yyc #yycroads pic.twitter.com/UQvMMzmS8E

Work is continuing to repair a massive water line break in NW Calgary. The burst line prompted water restrictions and a boil water advisory for nearby homes.

The break — seen here as Mayor Jyoti Gondek and staff tour the area — is along 16 Ave. NW. #yyc @CTVCalgary pic.twitter.com/jp1q53LIp4

— Jordan Kanygin (@CTVJKanygin) June 6, 2024