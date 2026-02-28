VIDEO Negrescu i-a luat fața lui Grindeanu. A făcut un referendum ad-hoc

De Rareș Mereuță
Victor Negrescu, prim-vicepreședinte PSD/ Sursa FOTO: Facebook - Victor Negrescu

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a luat-o înaintea liderului PSD Sorin Grindeanu și a făcut o consultare spontană sâmbătă, la Forumul Național al PES Activists România.

„Vreți o altă formulă guvernamentală?”, a fost întrebarea adresată de prim-vicepreședintele PSD.

Din sală s-a auzit un „da” categoric.

„Domnule președinte, prima consultare a fost realizată”, a fosr replica vicepreședintelui Parlamentului European.

Reamintim că Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat într-un interviu la G4Media că va realiza o consultare internă în interiorul PSD dacă merg înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL și dacă USR rămâne în Executiv.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu.

  1. PSD ul este un partid toxic, corupt până-n măduva oaselor, vinovat de prăbușirea nivelului de trai si de îndatorarea României la 60% din PIB. Iar decăderea va continua. AFARA din Guvern împreuna cu PNL, alegeri anticipate.

